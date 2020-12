Fortnite accueille le Master Chief (Halo) et Daryl et Michonne (The Walking Dead)

Cela ne surprendra absolument personne, Fortnite était bien présent lors de la cérémonie des Game Awards 2020. Le battle royale d’Epic Games a annoncé une nouvelle collaboration avec Halo. Après Kratos, c’est donc au tour du Master Chief de prêter son costume. Mais il ne sera pas seul puisque d’autres skins ont été présentés.

Major dans Fortnite

God of War ne sera pas la seule grosse franchise à être adaptée : Halo fait une apparition dans Fortnite, avec un skin du Major qui est d’ores et déjà disponible dans la boutique du jeu. On a droit à une courte vidéo le mettant en avant tout en nous poussant à acheter les 1 500 V-Bucks nécessaires à son obtention. Un pack à 4 000 V-Bucks (en promotion à 2 600 pour les 24 heures de lancement) est aussi disponible avec divers accessoires (Légende de la bataille, Marteau Antigrav, Pélican de l’UNSC et un emote mini Warthog).

En plus d’un skin alternatif disponible sur Xbox Series X | S avec une apparence noire, on apprend que le mode Créatif aura droit à une nouveauté ce vendredi 11 décembre à 16 heures : une nouvelle map multijoueur sera déployée, Blood Gulch, que les joueurs de la franchise connaisse bien.

The Walking-nite

Les collaborations n’en finissent plus puisque l’on nous a déjà préparé à la suivante : cette fois-ci, Fortnite s’attaque à l’univers des comics avec The Walking Dead. Le 16 décembre prochain, Daryl et Michonne, deux personnages emblématiques, feront leur apparition. Cela leur changera peut-être des zombies.