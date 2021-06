Fortnite Chapitre 2 : toutes les nouveautés de la Saison 7

Il est enfin temps d’accueillir une toute nouvelle saison de Fortnite Chapitre 2 avec la Saison 7 : Invasion. Après avoir pris connaissance des trailers de lancement et du passe de combat ainsi qu’avoir découvert la nouvelle carte, il est temps de voir ce que nous réserve l’arrivée des Aliens cette saison.

A chaque nouvelle saison, une grosse mise à jour apporte pléthores de nouveaux objets de gameplay, de tenues exclusives ou encore de quêtes permettant de monter les niveaux et progresser dans le passe de combat, qui, on le verra par la suite, a été largement remanié. Faisons alors le point sur tout ce que les leakers ont trouvé dans les fichiers du jeu pendant la maintenance et qui sera disponible en jeu par la suite. Par ailleurs, sachez que, hors report, la saison 7 durera jusqu’au 12 septembre inclus soit plus de 3 mois.

Le nouveau lobby

Chaque nouvelle saison depuis le chapitre 2 propose son nouveau lobby, c’est à dire le salon qui vous accueille dans le jeu en attendant que le matchmaking soit complet. Cette saison, nous voyons la très large présence du vaisseau-mère au dessus de l’île. Des soucoupes volantes plus petites seront en déplacement sur l’île et tenteront de vous aspirer et de vous déplacer.

Le lobby fait également apparaître les ressources de la saison 7, qu’il vous faudra récupérer à savoir les lingots qui font leur retour, des reliques extraterrestres (que l’on peut trouver dans les nouveaux coffres cosmiques en section ou sur l’île directement) mais aussi les fameuses étoiles de combat pour avancer dans le passe de combat.

Un passe de combat largement remanié

En Chapitre 1, le passe de combat comportait également des étoiles de combat permettant de débloquer des niveaux en un clin d’oeil. Il fallait trouver des étoiles sur l’île et cet aspect manquait aux joueurs les plus anciens. Voilà que les étoiles font leur retour dans le passe de combat mais dans un aspect remanié. Il suffira d’économiser les étoiles (5 par niveau obtenu) que l’on obtiendra pour acheter par la suite les items du passe de combat que l’on préfère. Les récompenses, classées en page, pourront également être débloquées en montant les niveaux classiquement.

Près de 30 récompenses bonus seront également disponibles, une fois le niveau 100 atteint. La fabrication de son propre skin est également de retour avec la possibilité de choisir soi-même les attributs que l’on veut donner à son alien. Vous pourrez ramasser des reliques extraterrestres pour acheter des personnalisations dans l’onglet associé. Plus d’informations dans la vidéo officielle ci-dessus.

Le centre de l’île a éclaté

On l’a vu dans le trailer de lancement, La flèche qui supportait le Point Zéro enfermé grâce au visiteur La Fondation en début de Saison 6 s’est littéralement dissipée dans le ciel dans une explosion mouvementée. A la place se situe désormais un cratère où sol violet et pourquoi pas bizarreries extraterrestres pourraient faire leur apparition. Reste à savoir ce que sont devenus le Point Zéro et La Fondation dans tout cela.

De tout nouveaux coffres

De nouveaux coffres avaient fait leur apparition avec l’arrivée des Acolytes en Saison 2. La possibilité de les braquer et de les utiliser pour les ouvrir était l’une des nouveautés de cette saison. Pour cette Saison 7, il semblerait que de nouveaux types de coffres (présentés ici par le youtubeur BySankah) ont fait leur apparition mais nous manquons encore actuellement d’informations à leur sujet.

De nouveaux lieux et nouveaux adversaires

Pour cette Saison 7, 2 nouvelles villes ont fait leur apparition : Believer Beach (ci-dessus) à la place de Sweaty Sands dans le Nord de l’île, et Corny Complex au niveau des champs de maïs. Bien entendu, de nombreux lieux ont du être modifiés et seront découverts à la marge au fil des jours. Le champ de bataille promet d’ailleurs d’être remanié durant les semaines à venir tant la guerre entre les gardes de l’Institut Onirique (IO) du Pr. Slone et les extraterrestres prendra place.

On parle aussi d’un « parasite » qui se collerait sur les joueurs et leur infligerait des dégâts avant de leur administrer des compétences accrues. Qui a dit Returnal ? A noter également que de nouvelles armes ont fait leur apparition (et également un fusil de reconnaissances d’ennemis et de coffres) et seront à utiliser pour combattre vos assaillants. A voir par la suite.

Des lamas mobiles ça vous dit ?

Les lamas sont l’emblème de Fortnite et ce, depuis le début du jeu. Présents en quelques unités à chaque partie sur le Battle Royale, ils vous offrent beaucoup d’objets, armes et munitions, la plupart du temps, d’une rareté assez élevée pour vous permettre de vivre plus sereinement la suite de la partie. Cette saison, il semblerait que les développeurs aient voulu marquer le coup puisqu’ils proposent désormais plusieurs lamas qui se déplaceront sur l’île pendant votre partie. Le chiffre de 5 a été avancé par certains insiders mais on attendra confirmation pour en être sûrs.

Dans le reste des nouveautés, on notera l’arrivée de boulons, permettant de recréer des armes déjà remisées et donc indisponibles normalement. On pense aussi à l’ajout de cabines téléphoniques permettant d’obtenir des quêtes comme le faisaient les PNJ les saisons précédentes, aujourd’hui « seulement » au nombre de 17 sur l’île.

Les nouveaux cosmétiques ajoutés

Il est temps de faire le point sur les nouveaux cosmétiques ajoutés dans la fichiers du jeu. Ceux-ci seront disponibles soit dans le passe de combat soit dans la boutique d’objets dans plusieurs jours. Pensez à ajouter le code créateur ACTUGAMING lors de vos achats.

Le Parapluie Top 1

Chaque nouvelle saison possède désormais son parapluie Top 1. Cette saison ne fait pas exception et le parapluie n’est pas sans rappeler un certain vaisseau-mère qui traine sur l’île.

Les nouvelles tenues

A chaque mise à jour, de nombreuses nouvelles tenues font leur apparition avant d’arriver en boutique. Cette fois, on retrouve également les tenues du passe de combat à débloquer au fil des semaines et de votre avancée dans celui-ci.

Les nouvelles variantes

Qui dit skins dit variantes disponibles soit en accomplissant des défis, soit en finissant le passe de combat et poussant les prouesses encore plus loin. Cette nouvelle mise à jour en accueille de nouvelles et les voici ci-dessus.

Les nouvelles émotes

Les émotes constituent une part belle des achats des joueurs sur Fortnite. Ces chorégraphies, parfois en groupe, permettent de se venter d’une action ou de saluer un autre joueur.

Les nouveaux accessoires de dos

Voici la nouvelle collection de sacs à dos qui devraient être disponibles soit dans le passe de combat soit dans la boutique prochainement.

Les nouveaux revêtements

Les revêtements ou camouflages, permettent de personnaliser votre attirail en changeant l’habillage de celui-ci. A vous de choisir lequel vous préférez. Disponible dans le passe de combat ou en boutique prochainement.

Les nouveaux aérosols

Toute une collection de nouveaux aérosols est également disponible avec cette nouvelle mise à jour.

De nouveaux écrans de chargement

Toujours plus réussis et stylisés, les écrans de chargement pourront aisément combler vos temps d’attente entre chaque partie.

Il est temps de vous lancer à l'assaut de cette nouvelle saison 7. Découvrez également plus d'informations sur le site officiel du jeu.