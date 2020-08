Fortnite Chapitre 2 Saison 4 : découvrez le trailer de lancement à 8h

Alors que la saison 3 basée sur l’eau avec une map changeante touche à sa fin, il est temps de découvrir une toute nouvelle saison de Fortnite. En effet, le trailer de lancement de Fortnite Chapitre 2 Saison 4 sera disponible à 8h le jeudi 27 août. Il a été programmé sur YouTube pour être visible partout dans le monde au même moment.

La guerre pour sauver la réalité a commencé

Comme teasée depuis quelques jours sur le web, cette nouvelle saison mettra en scène les héros et les méchants de l’univers Marvel à travers cette intrigante phrase. Grâce à ce trailer, nous allons pouvons remarquer que plusieurs personnages emblématiques des comics seront de la partie et on se doute bien que de nombreuses surprises sont également prévues.

Vous pouvez retrouver également des infos sur le site officiel d’Epic Games. En attendant de nouveaux articles dédiés à cette saison 4, n’oubliez pas d’utiliser le code créateur ACTUGAMING afin de réaliser vos achats en boutique et notamment concernant le nouveau passe de combat qui sera disponible dès le lancement.

