Après une première saison de plus de 4 mois, Fortnite Chapitre 2 accueille une nouvelle saison et donc, de nouveaux défis. Comment faire pour tous les réussir le plus vite possible ? Nous vous proposons nos astuces grâce à un guide complet récapitulant tous les défis disponibles ainsi que toutes les nouveautés de cette Saison 2.

Soluce Fortnite Chapitre 2 Saison 2

Ici vous pourrez retrouver tous les liens menant vers les missions hebdomadaires de la Saison 2 du Chapitre 2 et nos astuces pour vous aider dans leur réalisation, ainsi que des articles spécifiques présentant les nouveautés de cette saison. Vous pouvez aussi retrouver des informations sur le site officiel de Fortnite.

Les Missions de la Saison 2

A venir..

Les Nouveautés de cette Saison 2

Le trailer de lancement

Le passe de combat

N’hésitez pas à revenir très souvent sur cette page qui sera mise à jour régulièrement.