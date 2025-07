Le réalisateur du jeu multijoueur The Last of Us annulé s’en va créer son propre studio, et au Japon

Si rien n’est sorti chez Naughty Dog depuis 2020 en dehors de remasters et de mises à jour, c’est en partie à cause d’un projet avorté de jeu multijoueur, The Last of Us, qui a mobilisé une grande équipe ainsi que beaucoup de ressources. Derrière cette expérience très différente du reste de la saga, on retrouvait Vinit Agarwal, qui a sans doute lui aussi été pris un peu de court par l’annulation du jeu qu’il pilotait. Après un tel échec, pas question pour lui de rester chez Naughty Dog, et le voici maintenant à la tête de sa propre entreprise, très loin des studios californiens.