Fortnite lève le voile sur les premiers teasers de la Saison 6 du Chapitre 2

Le 16 mars approche doucement et avec lui le lancement de la Saison 6 du Chapitre 2 de Fortnite. Après une Saison 5 concentrée sur une multitude de portails ramenant des personnages de la culture populaire internationale et les déboires de l’Agent Jonesy, un événement de nature exceptionnelle s’apprête à être diffusé en jeu sous forme de cinématique jouable en solo et non pas en direct de par le monde comme le jeu en a eu l’habitude.

Cet événement aura lieu le jour du lancement de la prochaine saison mardi 16 mars. Mais qui dit lancement de saison dit aussi teaser. Et aujourd’hui, Epic Games a décidé de passer la seconde en diffusant des premiers teasers de cette nouvelle saison. Attention, il est temps d’en savoir plus… ou pas !

Des loups dans Fortnite, retour dans le passé et… Neymar ?

Au cours de ce nouveau « Journal de la réalité » comme publié fréquemment dans cette saison, l’Agent Jonesy indique que l’Institut, dont on ignore réellement la fonction, a perdu le contrôle du Point Zéro, source de l’énergie sur l’île du jeu et qu’il s’est voué corps et âme à son entreprise, mais à quel prix ? De ce fait, de multiples anciens éléments du jeu pourraient refaire leur apparition comme en témoignent les images d’anciennes saisons (notamment la 6 et la X du Chapitre 1) entourant le message.

On remarque également la présence de dents acérées qui pourraient confirmer la présence de loups la saison prochaine ou encore la présence de nombreux éléments liés au joueur de football Neymar (de par la présence du symbole de la Coupe du Monde de 2014 ou encore du numéro 10, actuellement sur le maillot du joueur au PSG).

Un partenariat à demi-confirmé par le joueur brésilien

Suite à cette vidéo, le célèbre footballeur brésilien s’en fendu d’un tweet mystérieux qui en dit trop ou pas assez sur ce qui va arriver. Cela vient dont entériner le fait qu’une collaboration a minima entre Fortnite et le joueur de foot devrait avoir lieu dans la prochaine saison. Mais si tout cela allait plus loin ?

Quelques heures plus tard, une nouvelle vidéo courte est publiée par le compte Twitter officiel du jeu. On remarque de nouveau les yeux rouges qui pourraient être ceux d’une créature lycanthropique arrivant sur la carte, comme les requins précédemment ? Il semblerait que l’on s’oriente vers un jeu de sous-entendu entre les deux parties sans que pour l’instant on en sache plus.

Les collaborations sont devenues légion dernièrement dans Fortnite, au grand dam d’une partie des joueurs qui ne retrouvent plus leur jeu d’antan, même si l’on doute que la tenue associée au jeu se retrouve dans le passe de combat de la prochaine saison. Il ne reste plus que quelques heures avant d’autres teasers et le lancement de cette nouvelle saison.