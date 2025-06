Epic Games annonce LEGO Fortnite Expeditions, une toute nouvelle expérience PvE déjà disponible

Faisant partie intégrante de l’expérience LEGO Fortnite depuis ce 18 juin, LEGO Fortnite Expeditions vous permettra de rejoindre l’Académie Supernova pour vous entraîner en formant des équipes et en débloquant de nouveaux pouvoirs pour arrêter le faiseur de masques Daigo et ses sbires, bien décidées à détruire le monde tel que vous le connaissez. Pour cela, vous devrez choisir un cursus scolaire et faire équipe avec plusieurs camarades en s’unissant au cours de missions coopératives à quatre joueurs et joueuses.

L’Académie elle-même renferme des secrets et c’est en interagissant avec son personnel comme Jones vengeur, son fondateur, ou encore Hope, une mentor, que vous pourrez tenter de comprendre l’origine des événements étranges qui vous ont conduit ici.

Un spin-off coopératif en PvE

Car l’une des particularités de ce nouveau mode de jeu présent au cœur de l’expérience LEGO Fortnite reste donc la possibilité de fonder des équipes à quatre joueurs ou joueuses pour accomplir des missions, gagner de l’EXP pour vos héros et ainsi contribuer à ce que les développeurs ont nommé les projets communautaires, permettant l’obtention de nouvelles améliorations pour tous et toutes mais aussi l’accès à de nouvelles missions, etc., le tout en PvE, c’est-à-dire les joueurs et joueuses contre l’environnement (le jeu), pas d’affrontement entre escouades ici.

Et d’ailleurs, après une mission bien relevée, quoi de mieux que des tâches ingrates à l’Académie ? Ces Affectations de l’Académie feront partie intégrante de l’expérience grâce à des tâches fournies par les fondateurs de l’Académie ou bien par d’autres élèves ou enseignants.

Vos héros seront disposés en trois classes au choix : Maître des Ombres, Prodige de la Chasse et Virtuose des Failles, offrant pour chacune des particularités ludiques différentes et pouvant être améliorées.

Le Maître des Ombres dispose de plusieurs avantages comme la possibilité de s’envoler pour repérer le terrain depuis les airs, pour y lancer par la même occasion son attaque Décret des ombres invoquant un projectile puissant tout en soignant vos alliés. Il peut aussi invoquer sa Forme ombrale pour se transformer en une nuée de corbeaux invulnérables.

Le Prodige de la Chasse sera la classe parfaite pour celles et ceux qui souhaitent infliger des dégâts massifs à une cible unique, notamment grâce à son Grappin ou sa Lame marquante. Il disposera aussi de pièges ravageurs comme l'Esquive piégeuse permettant d'infliger des dégâts et d'interrompre les attaques ennemies.

Le Virtuose des Failles peut, comme son nom l'indique, manipuler les failles. Il peut envoyer des éclats de faille, mais aussi invoquer des cristaux de faille pour infliger des dégâts à grande échelle, mais il peut aussi utiliser le Saut de faille pour atteindre des hauteurs inédites ou encore l'Esquive de faille pour échapper aux dangers imminents.

Mais qui dit héros dit aussi anti-héros et Daigo n’est pas seul ici, vous croiserez surtout des vagues d’ennemis comme les gardes démoniaques légers et lourds, Kor (une lieutenante de Daigo) ou encore les Titans avant d’affronter leur terrible chef à l’aide d’armes survitaminées comme les double dagues, le marteau de guerre ou les pistolets plasma.

Vos missions se dérouleront par exemple dans le complexe d’Utopia (à gauche ci-dessus), dans lequel vous devrez aider de nombreux habitants, mais aussi établir des relais de communication ou déposer des générateurs de champ pour éviter de nouvelles attaques, ou bien le Site d’excavation du mégalithe (au milieu ci-dessus), parfait pour percer le secret de la force de Daigo. Le Pont détruit (à droite) sera également un lieu d’affrontements soutenus à en croire l’état du monument. D’autres lieux comme le Domaine démoniaque ou L’Académie elle-même seront aussi de la partie.

Notez tout de même qu’Expedition étant une expérience à part, vos constructions et vos objets de décoration ne seront pas disponibles dans ce mode, mais ce sera le cas pour vos tenues LEGO. À l’inverse, les mégalithes feront leur apparition plus tard dans Odyssey tout comme les classes de héros, déjà annoncées pour plus tard par les équipes. Cette nouvelle expérience est accessible dès maintenant directement depuis sa section dédiée dans l’onglet Découvrir ou encore depuis LEGO Fortnite Odyssey ou Brick Life en utilisant une station de Bus de combat.