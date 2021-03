Fortnite Chapitre 2 Saison 6 : voici le trailer du passe de combat

Après avoir découvert le trailer de lancement événement Crise Zéro de la Saison 6 du Chapitre 2 de Fortnite, il est temps de découvrir celui du passe de combat, composante essentielle pour tout joueur voulant progresser dans Fortnite. Epic Games a tardé à diffuser ce trailer pourtant bien visible en jeu.

Au programme comme à chaque saison : 100 nouveaux niveaux avec 100 nouvelles récompenses associées et notamment de nouvelles tenues, de nouveaux revêtements ou encore de nouvelles pioches aux couleurs des héros de cette Saison 6. Nous vous laissons découvrir le trailer en français ci-dessous.

Réveillez votre instinct primitif

Ce nouveau trailer nous montre les nouveaux héros qui seront disponibles dans le passe de combat au fur et à mesure de votre évolution. Pour avancer, outre jouer, il vous faudra très certainement réussir toutes les quêtes proposées cette saison encore.

On retrouve notamment les tenues des héros comme un poulet, mais aussi l’Agent Jones, héros de la saison dernière, mais également Lara Croft dont l’arrivée était teasée pour la saison précédente. On remarque aussi aussi dans ce trailer des ajouts au niveau du gameplay des poulets ou des nouveaux arcs. Reste à voir qu’elles seront leur utilité dans le jeu.

Profitez du début de saison pour rendre visite à nos articles dédiés sur l'actualité de Fortnite via notre guide ultra complet sur la saison 6. Retrouvez plus d'informations sur le site officiel d'Epic Games.

Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, Android et Nintendo Switch.