Fortnite Chapitre 6 Saison 2 : Toutes les nouveautés de la saison « Sans Foi, Ni Loi »

Comme à ses habitudes, la nouvelle saison de Fortnite a débuté après une longue période maintenance le temps de changer et tester toutes les nouveautés avant de donner l’accès aux joueurs et joueuses au jeu après le téléchargement d’un bon gros patch et une longue attente pour la relance des serveurs. A noter cependant qu’une fois n’est pas coutume, le site officiel du jeu n’indique pas l’heure de fin pour cette 34e saison. De quoi alimenter les rumeurs d’un gros événement de fin de saison ? Réponse le 2 mai prochain.

Une nouvelle carte

Tradionnellement, chaque saison de Fortnite dispose de sa propre carte, légèrement remaniée ou carrément réimaginée. Cette nouvelle saison ne fait pas exception et accueille un tout nouveau centre-ouest dédié aux barons du crime avec des banques, une ville du crime, mais aussi le repaire d’un affreux jojo, Fletcher Kane.

18 lieux-dits composent cette nouvelle carte dont pas moins de 4 vraiment nouveaux, tous répartis sur l’ouest de la carte, à savoir Lonewolf Lair, Shiny Shafts, Outlaw Oasis et Crime City.

Promenons-nous dans les coffres…

Le grand méchant, c’est lui : Fletcher Kane. Si vous trouvez qu’il a une tête de loup, c’est peut-être bien qu’il en est un ! Son flair inimitable saura vous traquer par delà les contrées et vous tomber dessus dès que vous tenterez de voler son argent si malhonnêtement amassé.

Si jamais vous le croisez, vous n’aurez pas d’autre choix que de tenter de survivre à une pluie de coups de griffes afin de l’éliminer et d’obtenir le pistolet double-coup du Baron (de rareté mythique) mais aussi le médaillon inarrêtable, qui permet d’augmenter votre vitesse de sprint et de foncer sur vos ennemis. Attention cependant, comme pour la saison précédente, les médaillons marquent votre position sur la minicarte de vos adversaires.

Et en plus, il y a un loup : le puissant démon guerrier Shogun X est toujours présent sur l’île mais désormais, si vous parvenez à le vaincre, il vous donnera le Médaillon de super bouclier vous protégeant dans une mini bulle protectrice lorsque vous utilisez des kits de soins ou des potions de bouclier.

Un passe de combat sous hautes coutures

Vous l’aurez probablement remarqué, cette saison Midas hors-la-loi est de retour avec une nouvelle bande aussi bariolée que fêlée parmi lesquels la future icône du hip-hop (non), un certain Vito Cornichone (voir plus bas), mais aussi la très énigmatique Cassidy Quinn et d’autres énergumènes.

Cassidy Quinn , disponible dès l’achat du passe de combat (cinquième en partant de la gauche)

, disponible dès l’achat du passe de combat (cinquième en partant de la gauche) Joss , une magiciene hors-pair (tout à gauche)

, une magiciene hors-pair (tout à gauche) Fletcher Kane : le maître ici, c’est lui ! (tout à droite)

le maître ici, c’est lui ! (tout à droite) Valentina (avant-dernière)

(avant-dernière) Vito Cornichone, inutile de lui raconter des salades (troisième en partant de la droite)

inutile de lui raconter des salades (troisième en partant de la droite) Keisha Cross (troisième en partant de la gauche)

(troisième en partant de la gauche) Sub-Zero (MK3) aka le cryomancien de légende du Lin Kuei (deuxième en partant de la gauche) et débloqué au pallier 100

Et enfin, plus tard dans la saison, le skin bonus ne sera autre que Midas Hors-la-loi, débloqué grâce aux quêtes du Passe de combat disponibles en mars. Pour rappel, le Passe de combat vaut désormais 1000 V-Bucks (contre 950 auparavant) et peut aussi être obtenu en vous abonnant au Club de Fortnite moyennant la somme de 11,99€ par mois (avec tous les passes et des skins exclusifs). Et de plus, vous le savez désormais, chaque skin dispose de son pendant en Lego, pour varier les plaisirs.

C’est pas le cornichon le plus égoutté du bocal

N’y allons pas par quatre chemins, on pensait que Fortnite avait tout tenté avec son jeu, mais il faut croire que non. Avec cette nouvelle saison, faites place à la nouvelle coqueluche musicale du jeu d’Epic Games, Vito Cornichone. Décrit comme amer, vert et avide de pouvoir, Vito Cornichone et son accolyte Knack forment un duo plus connu sous le nom Tasty Bois.

Et sans blague, leur premier single, Runamok, est déjà sorti sur Soundcloud (oui, oui) et sera même disponible en piste musicale au sein même du Passe de combat. Mais le légume ne fait pas que chanter et braquer des banques : il a su flairer le bon filon des cryptomonnaies et a créé sa propre monnaie, le Vitocoin, qui s’est même permis le luxe de dépasser le cours du lingot d’or sur l’île tout en ne permettant pas son stockage entre les parties alors pensez bien à les dépenser dans l’un des trois marchés noirs de l’île.

Vous trouverez des Vitocoins dans quelques coffres sur l’île tandis que l’or coulera à foison dans les Veines d’or réparties un peu partout, vous octroyant par la même occasion plus de lingots d’or mais aussi un effet de ruée dorée. Grâce à cela, vous pouvez gagner un boost de vitesse de déplacement, mais aussi une amélioration de votre attaque de pioche qui devient alors plus rapide et plus dévastatrice.

Dernière somation

La Thermite est un nouvel outil explosif que vous pourrez trouver sur la carte. Cette charge explosive vous permettra notamment d’ouvrir les chambres fortes. Une fois posée, vous pourrez tirer sur les points faibles des coffres afin d’accélérer le processus. Cette ultime étape peut être également effectuée grâce à l’ajout du laser à plasma ou encore de la foreuse à réaction qui, elle, n’arrivera que dans la mise à jour 34.10.

De nouvelles armes sont également de la partie avec l’ajout du fusil d’assaut à dégâts collatéraux et le fusil de sniper œil de faucon sans oublier le fusil à pompe hors-la-loi qui sera ajouté lors de la mise à jour 34.10. Dans cette même mise à jour débarquera une arme, ou plutôt un duo, le préféré de Vito Cornichone, Blam et Ratata, qui vous permettra de tenir un fusil à pompe dans une main, un pistolet-mitrailleur dans l’autre pour un seul et unique emplacement d’arme !

Une nouvelle massue est également arrivée. Le brise-rotules vous permet d’infliger de gros dégâts mais aussi de courir plus vite tout en consommant moins d’énergie pour le faire, tandis que vous trouverez de nouveaux objets utilitaires sur la carte, comme le couvert de poche et le détecteur d’ennemis scanner à impulsions. La grenade à médibrume, elle, permet de restaurer quelques PV et l’aspergeur d’or vous donne le fantastique effet de ruée dorée et restaure par la même occasion 20 PV (ou 20 points de bouclier si vous êtes déjà en pleine santé).

NOUVEAUX ITEMS SAISON 2 🔥 – Fusil de sniper œil de faucon

– Fusil d'assaut à dégâts collatéraux

– Couvert de poche

– Scanner à Impulsion

– Grenade à médibrume

Un train de retard

Nouveauté cette saison, en plus des fourgons blindés qui seront extrêmement bien gardés en plus d’arpenter toute l’île, vous trouverez également une nouvelle version du train, blindé lui aussi. Le prendre d’assaut ne sera pas chose aisé mais si vous parvenez à trouver sa chambre forte et à l’ouvrir grâce à de la Thermite, vous devriez en ressortir armés jusqu’aux dents, prêts pour affronter les derniers joueurs et joueuses qui ne manqueront pas de venir à votre rencontre avec tout le raffut que vous aurez fait.

Le retour des Bénédictions

Elles sont apparues la saiosn passée, les Bénédictions sont de retour cette saison pour vous apporter certains avantages au cours de vos parties. Disponibles uniquement sur les marchés noirs ou dans les coffres rares, celles-ci sont conservées durant la partie jusqu’à votre mort définitive.

Il en existe 5 différentes :

Bénédiction de vautour : les adversaires éliminés sont marqués sur la carte pendant une courte durée

les adversaires éliminés sont marqués sur la carte pendant une courte durée Bénédiction de ruée dorée : vous percevrez l’effet de la ruée dorée quand vous ouvrirez ou détruirez des coffres

vous percevrez l’effet de la ruée dorée quand vous ouvrirez ou détruirez des coffres Bénédiction de montée d’adrénaline : vous recevez l’effet du Slap (une régénération d’énergie illimitée pendant une courte durée) en escaladant, en enjambant et en rebondissant sur un mur

vous recevez l’effet du Slap (une régénération d’énergie illimitée pendant une courte durée) en escaladant, en enjambant et en rebondissant sur un mur Bénédiction de munition dorée : vous obtiendrez des munitions lorsque vous ramasserez des lingots

vous obtiendrez des munitions lorsque vous ramasserez des lingots Bénédiction d’avarice : vous gagnez des lingots d’or supplémentaires dans les contenants et à chaque élimination

Les nouveaux cosmétiques

Voici une aperçu de quelques nouveaux cosmétiques disponibles dans le passe de combat ou à l’achat en boutique dans les prochains jours, le tout dévoilé par plusieurs leakers comme iFireMonkey, FN_Assist ou encore AlexLeak sur X.

Le parapluie Top 1

C’est désormais une tradition, chaque saison dispose de SON parapluie Top 1, que vous remportez lors de votre première Victoire Royale chaque saison. Celui-ci se nomme Parapognon et est clairement dans le thème de cette saison.

Les nouveaux écrans de chargement

De nouvelles tenues

En bref

A noter l’arrivée de pistes audios personnalisées en début et en fin de partie. Chaque joueur et joueuse peut désormais choisir la mélodie qui sera jouée au saut du bus ou encore quand il ou elle remportera la Victoire Royale. Jouée localement et inaudible des autres participants, cette nouveauté permet une fois de plus de personnaliser l’expérience utilisateur.

