Les nouveaux objets étonnants | Guide Fortnite Saison 2

L’arrivée d’une nouvelle saison de Fortnite est toujours l’occasion pour Epic Games de proposer de tous nouveaux objets de gameplay tous plus étonnants les uns que les autres. Tantôt inutiles, tantôt totalement intriguant ou puissants, faisons le tour du propriétaire des nouveaux objets de cette saison 2. L’article pourra être mis à jour régulièrement en fonction des ajouts.

L’explosif télécommandé

Ce nouvel objet se ramasse par packs de 3. Pour l’utiliser, il vous suffira de le lancer en utilisant la touche de Tir puis de déclencher son explosion avec la touche de Visée. Cela provoquera une explosion qui détruira les structures aux alentours et provoquera des dégâts aux adversaires.

La mine de proximité

La mine de proximité se comporte de la même façon que les explosifs télécommandés. Ramassées par 3, il vous suffira de les jeter afin qu’elles se fixent sur une structure ou sur le sol. Au passage d’une ennemi à proximité, elles se déclencheront et provoqueront une explosion détruisant des structures ou blessant les adversaires.

La bonbonne de gaz

Vous pouvez trouver principalement ce nouvel objet au niveau de La Plateforme, là où siège TNTina. Vous ne pouvez pas les embarquer dans votre inventaire mais vous pouvez les soulever au dessus de votre tête pour les lancer à l’endroit que vous souhaitez. Ensuite, tirez leur dessus afin de faire exploser les structures avoisinantes ou infliger des dégâts aux adversaires proches.

Le carton trompeur

Le carton trompeur est une autre nouveauté de cette saison 2. Pas forcément utile en routine, ce carton, que vous pourrez trouver soit à l’état « sauvage » dans un coffre ou dans des bâtiments, ou bien déjà prêt à l’emploi notamment à l’Usine de boites (où se trouve Miaousclé depuis l’arrivée de Deadpool sur l’île) vous permettra de vous cacher en attendant l’arrivée d’un adversaire afin de le surprendre et lui infliger des dégâts dans le dos.

A noter que vous pouvez vous déplacer à l’intérieur de celui-ci afin de vous sauver et de l’utiliser plus tard.

Les cartes d’accès

Disponibles dans chacun des bastions des chefs cette saison, ces cartes d’accès sont justement portées par les chefs. Il vous faudra donc les éliminer pour récupérer au passage leurs armes légendaires. Ces cartes, une fois équipées, vous montrent la position du coffre-fort du lieu-dit ultra protégé afin de l’ouvrir.

Vous ne pourrez récupérer son contenu très dense qu’en possédant cette carte. A noter qu’elles prennent un emplacement dans l’inventaire, à vous de gérer votre arsenal en conséquence.

Le Choppa

Le Choppa est LE moyen de déplacement tant attendu par les joueurs de Fortnite. Après l’arrivée du canot motorisé en saison 1, ce nouveau véhicule prend la forme d’un hélicoptère pouvant contenir une section de 4 joueurs entière. Dépourvu de lanceur de missiles ou autres roquettes, il vous permettra de vous déplacer aisément sur toute la carte et ainsi dynamiser vos rotations.

A noter cependant qu’on ne le trouve qu’en mode Solo, Duo ou Sections et non en Foire d’Empoigne. Il y en a une douzaine répartis sur la carte, au niveau des repères des acolytes et des chefs. Pour la plupart très protégés, il vous faudra affronter du monde pour les récupérer et vous évader.

Le matelas de chute

Ajout plus tardif dans la saison 2, le matelas de chute se ramasse par packs de 3. Très utile en cas de chute d’une hauteur importante, il pourra vous sauver la vie car déployable d’un simple appui sur la touche Saut quand vous êtes en l’air. Il vous permettra de rebondir afin de retomber sur la terre ferme sans prendre un seul dégât.

Attention cependant à ce que vos adversaires ne les dégonflent pas en leur tirant dessus, cela pourrait vous être fatal.

Le parapluie tout-en-un

Dernier ajout en date, le parapluie tout-en-un permet plusieurs choses :

Vous protéger tel un bouclier. Pour cela, utilisez la touche de Visée afin de le déployer et empêcher les dégâts. Faites gaffe cependant car son pouvoir n’est pas éternel.

Attaquer vos adversaires en tant qu’arme de mêlée. En effet, tout comme les sabres de Star Wars la saison passée, le parapluie peut infliger des dégâts non négligeables aux adversaires sur votre chemin.

Vous faire atterrir en douceur en utilisant le vent s’engouffrant dans sa structure.

Attention toutefois, le parapluie tout-en-un est très rare et vous ne le rencontrerez pas si souvent que cela en jeu.