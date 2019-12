Zoom sur : La pêche et la nage | Guide Fortnite Chapitre 2

Avec l’arrivée du Chapitre 2 de Fortnite, beaucoup de nouveautés ont aussi fait leur apparition, notamment la pêche et la nage qui ont permis une véritable révolution dans la manière de jouer. D’autant plus que l’eau occupe une place beaucoup plus importante sur la nouvelle carte.

De nouvelles mécaniques de gameplay

En effet, lors du premier chapitre de Fortnite, de simples ruisseaux traversaient la carte. Un saut dans l’eau entourant la carte vous faisait instantanément perdre toute votre vie. Or, depuis l’avènement du Chapitre 2, des fleuves parcourent la carte et vous pouvez les parcourir en nageant, mais aussi en canot motorisé. Pour cela, rentrez dans l’eau et automatiquement, vous vous mettrez à nager. Vous pouvez accélérer le mouvement de nage en sautant pour gagner en vitesse.

Vous pouvez également viser et tirer tout en étant dans l’eau, d’ailleurs certains défis vous le demanderont. L’eau qui entoure la carte est également disponible à la nage. Cela a ouvert de nouvelles mécaniques notamment pour des joueurs qui auraient décidé de se cacher dans l’eau en attendant un joueur imprudent, ou au contraire pour échapper à des joueurs en nageant et ainsi éviter au maximum les balles.

Une autre fonctionnalité est donc disponible avec ce nouveau Chapitre, la pêche. Comme illustré plus haut, vous pouvez retrouver des cannes à pêche ainsi que des harpons qui vous serviront à pêcher des poissons ou des armes. Utilisez pour cela la touche Tirer pour déployer la canne à pêche et réitérer l’opération dès que votre ligne se rend (ou que la manette vibre). A noter que le harpon se rétracte d’emblée tout seul. Vous devrez régulièrement utiliser cette fonctionnalité car plusieurs défis vous le demanderont.

Vous pourrez pêcher tout type d’arme mais également 3 poissons différents : le poisson, le fretin et le bleuvageon. Nous vous les avons détaillé dans la Mission « Coup décisif » qui vous demandait de tous les pêcher.

Parmi les autres nouveautés disponibles cette saison, vous pouvez également porter vos équipiers ou vos adversaires K.O. sur votre dos.