Fortnite Saison 4 : les nouveautés de la mise à jour v14.10 « Stark Industries »

Cela faisait plusieurs jours que la mise à jour v14.10, première vraie mise à jour pour cette saison 4 du chapitre 2 de Fortnite, était attendue par les joueurs. D’ordinaire disponible le mardi ou mercredi tous les 15 jours, il aura fallu attendre 10h ce jour pour découvrir les nouveautés concoctées par les développeurs d’Epic Games. De quoi annoncer du lourd ?

Un tour sur la balance

D’abord, faisons le point sur le poids de cette mise à jour disponible uniquement sur les plateformes ayant pu accéder à cette saison 4 (c’est à dire sauf les appareils tournant sur iOS) :

PC : 12 Go.

Xbox One : 3,5 Go

PS4 : 3,5 Go

A noter que la maintenance a duré environ 1h pendant laquelle l’accès au jeu était donc indisponible. Il vous faudra télécharger le patch afin d’accéder à la mise à jour et pouvoir redémarrer le jeu. Plus d’informations sont d’ailleurs disponibles sur le site officiel du jeu.

Un trailer pour l’occasion

Afin de célébrer l’arrivée de cette mise à jour intitulée « Stark Industries », Fortnite nous propose de découvrir toutes les nouveautés à l’aide d’un trailer. Au programme, nouveaux robots drônes, super-pouvoirs et le nouveau lieu Stark Industries :

Une nouvelle carte

Le dôme formé par les panneaux solaire Stark ont laissé place à un lieu énorme ayant littéralement écrasé la ville Frenzy Farm. Aux reliefs étonnant et traversée par un cours d’eau se déversant en partie en direction de Risky Reels, ce nouveau lieu contient notamment le labo de Stark Industries, le parc des héros et la maison de son directeur, Tony Stark/Iron Man.

Ce lieu regorge d’ennemis et notamment des robots envoyés par Galactus, avec la clé, du loot incroyable qui se détruit rapidement si vous ne le ramassez pas. A vous d’essayer les nouveaux super-pouvoirs afin de les vaincre.

Afin de se rendre compte de à quoi ressemble ce nouveau lieu, nous vous proposons une capture d’écran de ce tout nouveau lieu proposée par @Hypex :

On peut aussi découvrir le labo Stark Industries ainsi que la vue de cette terre inondant presque Risky Reels :

Un nouveau mode de jeu

Intitulé K.O. Marvel, ce nouveau mode de jeu se présente ainsi : « Affrontez l’adversaire en équipe dans une bataille en 4 manches ! À chaque manche, votre équipe et vous recevez de nouveaux super-pouvoirs afin de combattre votre adversaire avec les mêmes compétences ! ». De quoi promettre des parties endiablées !

Une nouvelle boutique en approche

Des twittos ont réussi à trouver le nouveau visage de la boutique du jeu, qui sera disponible prochainement. Un style totalement épuré plus facilement lisible. A voir si d’autres modifications seront ajoutées avant sa mise en ligne.

Des super-héros customisables

Une nouveauté attend les joueurs de Fortnite. Un skin personnalisable devrait bientôt arriver en boutique. Une fois en votre possession, vous pourrez décider de la couleur et des accessoires que vous voudrez lui administrer. Plus d’informations prochainement.

Les cosmétiques ajoutés

Voici la liste des cosmétiques ajoutés dans les fichiers du jeu lors de cette mise à jour v14.10. Ils sont compilés par les leakers @Yanteh_ et @Llama_Leaks sur Twitter et seront disponibles en défis ou via des achats dans la boutique du jeu :

Les nouvelles tenues

Voici les nouveaux skins ajoutés dans la boutique. Ici, on aime bien les costumes de super-héros :

Nouveaux skins de la 14.10 en Français ! #Fortnite pic.twitter.com/hJZ13UcbCa — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) September 10, 2020

Les nouveaux outils de collecte

Les outils de collecte sont très appréciés par les joueurs de Fortnite pour afficher leur différence. Voici les nouveaux ajoutés dans les fichiers du jeu :

Nouvelles pioches de la 14.10 en Français ! #Fortnite pic.twitter.com/vTrUcU9PN4 — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) September 10, 2020

Les nouveaux revêtements

Les revêtements permettent d’habiller véhicules et armes dans le jeu. Voici les nouveaux « wraps » ajoutés aujourd’hui :

LEAK des nouveaux revêtements ! pic.twitter.com/awlfskmaju — Yanteh (@Yanteh_) September 10, 2020

Les nouvelles émotes

Les émotes, ces célèbres danses permettant de communiquer entre joueurs sont toujours plus appréciées par les joueurs également.

LEAK des Nouvelles Emotes, d'ailleurs il y en a une qui est encrypté : pic.twitter.com/V2eTvF1MyT — Yanteh (@Yanteh_) September 10, 2020

Les nouveaux accessoires de dos

LEAK des Nouveaux Sacs à dos : pic.twitter.com/wXZw1CN02u — Yanteh (@Yanteh_) September 10, 2020

En bref

Pour finir, voici un « pot-pourri » des nouveautés mineures apportées par ce correctif :

De nouvelles postérités ont été ajoutées.

De nouveaux super-pouvoirs avec notamment ceux d’Iron Man, de Venom et de Black Panther.

L’arrivée du Poisson Midas dans les objets mais pas encore en jeu.

Le Poisson Guerrier (#1) est enfin disponible à la pêche.

De nouveaux types de coffres et 1 carte d’accès au coffre-fort d’Iron Man.

Le retour des gnomes au sud de l’île avec une nouvelle variété de Slurp.

Un pack PS+ devrait bientôt faire son apparition.

Une Nintendo Switch aux couleurs de Fortnite a été présentée.

Un nouveau pack Légendes corrompues à été trouvé.

Pour découvrir le reste de l'actualité de Fortnite mais aussi nos guides complets sur cette nouvelle saison, n'hésitez pas à parcourir notre guide ultra-complet.