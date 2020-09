Les cartes à remplir | Guide Fortnite Saison 4

Les cartes à remplir sont une nouveauté apparue lors de la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite. Complément aux défis et postérités proposés traditionnellement, elles récompensent des actions répétées par les joueurs, allant de la récupération de pièces d’XP à la succession d’éliminations etc. Véritables défis à étapes, ces cartes sont de retour en saison 4 et peuvent ainsi vous rapporter gros pour gravir les niveaux du passe de combat.

Le jackpot intégral

Nous vous listons ci-dessous l’ensemble des 55 cartes à remplir (de haut en bas et de gauche à droite dans le menu dédié) disponibles cette saison avec à chaque fois les étapes nécessaires à leur poinçonnage et à leur validation. A noter que les nombres d’actions nécessaires sont un total et donc s’additionnent entre les étapes. Au total : 15 000 EXP sont à gagner par étape poinçonnée soit un sacré petit pactole car au total, 3 735 000 points d’EXP sont à gagner !

Je s’appelle Groot Dégâts absorbés par le bouclier en racines de Groot Etape 1 : 250 dégâts Etape 2 : 1 000 dégâts Etape 3 : 2 500 dégâts Etape 4 : 15 000 dégâts



Fatalis se bat seul ! Dégâts infligés avec les pouvoirs du Docteur Fatalis Etape 1 : 250 dégâts Etape 2 : 1 000 dégâts Etape 3 : 5 000 dégâts Etape 4 : 25 000 dégâts



Supraluminique Distance parcourue sur la planche de Silver Surfer Etape 1 : 250 m Etape 2 : 2 500 m Etape 3 : 10 000 m Etape 4 : 25 000 m



Florissant Classements dans le Top 10 Etape 1 : 3 fois Etape 2 : 10 fois Etape 3 : 25 fois Etape 4 : 50 fois Etape 5 : 100 fois Etape 6 : 250 fois



Champion Parties gagnées dans différents modes Solo Duo Section Foire d’Empoigne



Gloire partagée Partie gagnée avec un ami 1 partie gagnée



A vos haches Arbres détruits Etape 1 : 25 arbres Etape 2 : 100 arbres Etape 3 : 1 000 arbres Etape 4 : 5 000 arbres Etape 5 : 25 000 arbres



Collectionneur Matériaux de construction collectés Etape 1 : 1000 matériaux Etape 2 : 10 000 matériaux Etape 3 : 25 000 matériaux Etape 4 : 100 000 matériaux Etape 5 : 250 000 matériaux Etape 6 : 500 000 matériaux



En quête des restes Nourriture du terrain consommée Etape 1 : 5 objets Etape 2 : 25 objets Etape 3 : 100 objets Etape 4 : 500 objets Etape 5 : 1 000 objets



Economies 999 ressources de construction de chaque type amassées simultanément



Chasse aux drones Drones d’approvisionnement Stark Industries détruits Etape 1 : 3 drones Etape 2 : 10 drones Etape 3 : 25 drones Etape 4 : 100 drones



Le gros lot Lamas de ravitaillement fouillés Etape 1 : 1 lamas Etape 2 : 3 lamas Etape 3 : 5 lamas Etape 4 : 10 lamas Etape 5 : 25 lamas Etape 6 : 50 lamas



Remplir l’armurerie Boites de munitions fouillées Etape 1 : 10 boites Etape 2 : 50 boites Etape 3 : 500 boites Etape 4 : 1 000 boites Etape 5 : 2 500 boites Etape 6 : 5 000 boites



Livraison gratuite Ravitaillements fouillés Etape 1 : 1 ravitaillement Etape 2 : 10 ravitaillements Etape 3 : 25 ravitaillements Etape 4 : 50 ravitaillements Etape 5 : 100 ravitaillements Etape 6 : 250 ravitaillements



Regardez ce que j’ai trouvé Coffres fouillés Etape 1 : 10 coffres Etape 2 : 50 coffres Etape 3 : 500 coffres Etape 4 : 1 000 coffres Etape 5 : 2 500 coffres Etape 6 : 5 000 coffres



Butin précieux Coffres rares fouillés Etape 1 : 1 coffre Etape 2 : 5 coffres Etape 3 : 10 coffres Etape 4 : 25 coffres Etape 5 : 50 coffres Etape 6 : 100 coffres



En chute libre 1 ravitaillement abattu



Paf ! Dégâts infligés aux adversaires Etape 1 : 1 000 dégâts Etape 2 : 25 000 dégâts Etape 3 : 100 000 dégâts Etape 4 : 250 000 dégâts Etape 5 : 500 000 dégâts Etape 6 : 1 000 000 dégâts



Bande d’insolents Acolytes de Fatalis éliminés Etape 1 : 5 acolytes Etape 2 : 25 acolytes Etape 3 : 100 acolytes Etape 4 : 250 acolytes Etape 5 : 500 acolytes



Aucune chance Joueurs éliminés Etape 1 : 5 joueurs Etape 2 : 25 joueurs Etape 3 : 100 joueurs Etape 4 : 500 joueurs Etape 5 : 1 000 joueurs Etape 6 : 2 500 joueurs



Armée de robots Robots Stark éliminés Etape 1 : 5 robots Etape 2 : 25 robots Etape 3 : 100 robots Etape 4 : 250 robots Etape 5 : 500 robots



Terreur distante Eliminations au fusil de sniper Etape 1 : 3 éliminations Etape 2 : 10 éliminations Etape 3 : 25 éliminations Etape 4 : 100 éliminations Etape 5 : 250 éliminations Etape 6 : 750 éliminations



Petit mais puissant Eliminations au pistolet Etape 1 : 3 éliminations Etape 2 : 10 éliminations Etape 3 : 25 éliminations Etape 4 : 100 éliminations Etape 5 : 250 éliminations Etape 6 : 500 éliminations



Boom ! Eliminations à l’arme explosive Etape 1 : 3 éliminations Etape 2 : 10 éliminations Etape 3 : 25 éliminations Etape 4 : 100 éliminations Etape 5 : 250 éliminations Etape 6 : 500 éliminations



Surprise ! Adversaires éliminés à plus de 150 m de distance Etape 1 : 1 élimination Etape 2 : 10 éliminations Etape 3 : 25 éliminations Etape 4 : 50 éliminations



Varier les plaisirs Eliminations avec différents types d’armes Pistolet Fusil d’assaut Pistolet-mitrailleur Fusil à pompe Fusil de sniper Arme explosive



Assaut soutenu Eliminations au fusil d’assaut Etape 1 : 3 éliminations Etape 2 : 10 éliminations Etape 3 : 25 éliminations Etape 4 : 100 éliminations Etape 5 : 250 éliminations Etape 6 : 750 éliminations



Rafales en pagaille Eliminations au pistolet-mitrailleur Etape 1 : 3 éliminations Etape 2 : 10 éliminations Etape 3 : 25 éliminations Etape 4 : 100 éliminations Etape 5 : 250 éliminations Etape 6 : 750 éliminations



Déguerpissez de mon jardin ! Réussir des éliminations au fusil à pompe Etape 1 : 3 éliminations Etape 2 : 10 éliminations Etape 3 : 25 éliminations Etape 4 : 100 éliminations Etape 5 : 250 éliminations Etape 6 : 750 éliminations



Relevé du bon pied Equipiers réanimés Etape 1 : 5 réanimations Etape 2 : 10 réanimations Etape 3 : 25 réanimations Etape 4 : 50 réanimations Etape 5 : 100 réanimations Etape 6 : 250 réanimations



Retour au combat Equipiers rétablis Etape 1 : 1 rétabli Etape 2 : 5 rétablis Etape 3 : 10 rétablis Etape 4 : 25 rétablis Etape 5 :50 rétablis Etape 6 : 100 rétablis



Pêche à la ligne Coins de pêche utilisés Etape 1 : 3 coins Etape 2 : 15 coins Etape 3 : 75 coins Etape 4 : 250 coins Etape 5 : 500 coins



Ça mord ! Poissons attrapés Etape 1 : 1 poisson Etape 2 : 10 poissons Etape 3 : 50 poissons Etape 4 : 100 poissons Etape 5 : 250 poissons Etape 6 : 500 poissons



Un arsenal haut en couleur Améliorer des armes à différents niveaux de rareté Typique (Gris) > Atypique (vert) Atypique (vert) > Rare (bleu) Rare (bleu) > Epique (violet) Epique (violet) > Légendaire (or)



Changeons de style 1 arme remplacée par un équivalent (établi d’amélioration)



Peaufiner le travail Armes améliorées Etape 1 : 10 armes Etape 2 : 25 armes Etape 3 : 50 armes Etape 4 : 250 armes



Polyvalent Distinctions d’expert différentes Pistolet Fusil d’assaut Pistolet-mitrailleur Fusil à pompe Fusil de sniper Arme explosive



En feu Distinctions de séries d’éliminations Etape 1 : 2 éliminations à la suite Etape 2 : 3 éliminations à la suite Etape 3 : 4 éliminations à la suite Etape 4 : 5 éliminations à la suite Etape 5 : 6 éliminations à la suite



Efficace Défis rapides accomplis Etape 1 : 5 défis Etape 2 : 10 défis Etape 3 : 25 défis Etape 4 : 100 défis Etape 5 : 250 défis Etape 6 : 500 défis



Excès de zèle Cartes à remplir terminées Etape 1 : 3 cartes Etape 2 : 5 cartes Etape 3 : 10 cartes Etape 4 : 20 cartes Etape 5 : 40 cartes



Bien rempli Remplissages de cartes à remplir Etape 1 : 10 jalons Etape 2 : 25 jalons Etape 3 : 100 jalons Etape 4 : 200 jalons



Héros Niveau 100 de la saison atteint



Un héritage inoubliable Postérité obtenue pendant la saison 4 Etape 1 : 5 postérités Etape 2 : 10 postérités Etape 3 : 15 postérités Etape 4 : 30 postérités Etape 5 : 50 postérités



Cohérent Défis hebdomadaires accomplis Etape 1 : 5 défis Etape 2 : 10 défis Etape 3 : 20 défis Etape 4 : 40 défis Etape 5 : 60 défis



Force violette Pièces d’EXP violettes collectées Etape 1 : 3 pièces Etape 2 : 5 pièces Etape 3 : 10 pièces Etape 4 : 15 pièces Etape 5 : 20 pièces



Allez le bleu Pièces d’EXP bleues collectées Etape 1 : 3 pièces Etape 2 : 5 pièces Etape 3 : 10 pièces Etape 4 : 20 pièces Etape 5 : 30 pièces



De l’or en barre Pièces d’EXP dorées collectées Etape 1 : 1 pièce Etape 2 : 3 pièces Etape 3 : 5 pièces Etape 4 : 7 pièces Etape 5 : 10 pièces



Pièces vertes et vertes pièces Pièces vertes d’EXP collectées Etape 1 : 3 pièces Etape 2 : 10 pièces Etape 3 : 20 pièces Etape 4 : 30 pièces Etape 5 : 40 pièces



Questions-réponses Adversaires extorqués Etape 1 : 3 adversaires Etape 2 : 10 adversaires Etape 3 : 50 adversaires Etape 4 : 100 adversaires



Le feu aux fesses 1 joueur éliminé avec un piège de feu



Coup de main Propulsé par une main de sentinelle



Puissance et précision 1 joueur éliminé avec un fusil à énergie Stark Industries



Bien élevé Chauffeur du bus remercié Etape 1 : 3 fois Etape 2 : 10 fois Etape 3 : 50 fois Etape 4 : 100 fois



Covoiturage Conducteur éliminé pendant que vous étiez passager dans le même véhicule



Conducteur désigné Mètres parcourus en véhicule avec des passagers Etape 1 : 1 000 m Etape 2 : 25 000 m Etape 3 : 50 000 m Etape 4 : 100 000 m Etape 5 : 250 000 m



Voilà pour l’ensemble de ces 55 cartes à remplir. Cela prendra énormément de temps pour certaines alors ne trainez pas pour obtenir toute l’EXP disponible. Allez, au boulot !