Retrouver toutes les pièces d’XP | Guide Fortnite Saison 2

Déjà présentes dans la Saison 1 du Chapitre 2 de Fortnite afin d’augmenter le gain d’XP des joueurs, celles-ci sont de retour dans cette nouvelle saison dans une nouvelle version. En effet, beaucoup moins nombreuses qu’auparavant (19 pièces contre 64 dans la saison précédente) et présentes en 4 variantes différentes, elles vous permettront de gagner de l’XP afin de grimper en niveau plus rapidement, au même titre que les défis hebdomadaires.

Chacun son chemin

A vous de procéder de la façon qu’il vous plaira : récolter au hasard ou suivre notre guide pour toutes les ramasser le plus rapidement possible. Vous trouverez ainsi 4 sortes de pièces différentes en fonction de leur rareté et de leur gain, tout comme les armes :

Les pièces vertes sont au nombre de 10

Les pièces bleues sont, elles, au nombre de 4.

Les pièces violettes sont présentent au nombre de 4.

La pièce dorée, unique, se trouve dans le coffre-fort de La Grotte.

A noter que les pièces violettes exploseront en une dizaine de petites pièces à ramasser le plus vite possible pour obtenir tout l’XP qu’elles possèdent. La pièce dorée étant à l’intérieur du coffre-fort de La Grotte, il vous faudra donc trouver et battre Brutus pour obtenir la carte d’accès et l’ouvrir.

La carte

Vous retrouverez sur cette carte la localisation de toutes les pièces d’XP de cette saison :

Cette carte sera mise à jour si nous repérons de nouvelles pièces en suivant. En attendant, n’hésitez pas à parcourir notre guide de cette Saison 2.