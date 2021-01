Le Terminator et Sarah Connor débarquent dans Fortnite

Dans la longue lignée de collaboration avec le cinéma Hollywoodien, Fortnite s’attaque cette fois-ci au film Terminator.

« Je veux ta manette, ton écran et ta bécane »

Le T-800 et sa célèbre cible, Sarah Connor, rejoignent donc la boutique de Fortnite via l’ensemble « Guerre du futur » dès aujourd’hui. Le T-800 embarque une emote intégrée, et il est possible d’acheter en plus l’accessoire de dos « Système de liaison Skynet » et la pioche « Hache Techno-grip ». Malheureusement, on ne pas l’habiller avec sa peau de Schwarzenegger.

Sarah Connor dispose quant à elle de deux variantes pour le combat, et il est possible de dépenser des V-bucks supplémentaires pour l’accessoire de dos « Bras endosquelette T-800 » et son « Couteau de combat ». Les deux personnages sont ainsi les derniers du chapitre deux de la saison 5 et ils font suite au Predator, au Master Chief et à Kratos.