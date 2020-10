Défis Cauchemars | Guide Fortnite Saison 4

Alors que toute l’île de Fortnite s’est mise aux couleurs des fêtes d’Halloween depuis le 21 octobre, des défis apparaissant régulièrement ont aussi fait leur apparition. Suivez le guide pour les réussir rapidement et empocher toutes les récompenses (EXP ou cosmétiques). Ils sont au total, au nombre de 9.

Les défis de l’événement Cauchemars

Manger des bonbons

Récompense : 1 revêtement Ombre de Midas.

Ce défi, assez simple, vous demandera d’aller récupérer et manger pas moins de 25 bonbons. Ces bonbons, vous les trouverez un peu partout sur la carte, mais surtout près des maisons des sorcières ou dans les villes. Ils se trouvent la plupart du temps dans des pots par terre ou sur des meubles ou caisses. Vous trouverez une carte localisant les bonbons (et les balais) en fin d’article.

Détruisez les pots, mangez les bonbons pour récolter la récompense. A noter que ce défi est réalisable en équipe de 4 joueurs.

Devenir une ombre

Récompense : 40 000 EXP.

Une des nouveautés de ce mode de jeu qu’est Cauchemars est la possibilité de revenir en jeu après une élimination sous forme d’ombre. A vous donc de traquer les derniers survivants en utilisant vos compétences d’ombre afin de les détruire et les rallier à votre équipe et pourquoi pas rafler la distinction finale Cauchemar Royal.

Pour réussir ce défi, vous devrez vous transformer 3 fois en ombre. C’est simple, il vous suffira de vous faire éliminer dans 3 parties différentes ou de vous éliminer vous-même (chute par exemple). Ceci fait, vous débloquerez vos 40 000 EXP.

A noter que chez certains joueurs, le défi s’est automatiquement complété à leur connexion, sans véritable explication.

Parcourir 100m sur un balai de sorcière

Récompense : 40 000 EXP.

Pour réussir ce nouveau défi, il vous faudra utiliser un nouveau « véhicule » disponible à certains endroits sur la carte, le balai de sorcière. Vous le trouverez notamment dans des cahutes de sorcières, disséminées un peu partout sur la carte, dans des tonneaux telles que le sont les cannes à pêche.

Une fois en possession de cet objet de rareté mythique, il vous suffira d’appuyer sur la touche de tir pour vous élancer en l’air et l’enfourcher comme un planeur. Les 100m défileront vite et vous pourrez valider le défi et empocher les 40 000 EXP. Vous trouverez une carte montrant la localisation des balais (et des bonbons) en fin d’article.

A venir…

D’autres défis sont à venir dans les prochains jours. Restez à l’affût pour les nouveautés de ce nouveau mode Cauchemars de Fortnite.

La carte récapitulative

Sur la carte ci-dessous réalisée par l’internaute @MLL, vous trouverez la localisation des principaux lieux où vous trouverez des balais et des bonbons.

N’hésitez pas à parcourir nos autres guides concernant cette saison 4 de Fortnite.