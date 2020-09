Tout savoir sur les nouveaux poissons et la canne à pêche pro | Guide Fortnite Saison 4

L’arrivée des cannes à pêche au début du chapitre 2 de Fortnite ont donné une nouveauté de gameplay intéressante fréquemment appuyée par des défis au fil des saisons. Mais les développeurs du Battle-Royale ont décidé de passer à la vitesse supérieure en n’incluant pas 1 ni 2 nouveaux poissons lors de cette saison 4 mais bien près d’une quarantaine, tous avec une caractéristique étonnante allant de l’ajout de vitesse à la vision thermique. Faisons le point sur l’évolution de la pêche dans Fortnite dans ce guide ultra complet.

La canne à pêche pro

En plus d’inclure de tout nouveaux poissons aux propriétés propres, il vous est désormais possible de faire évoluer votre canne à pêche basique (disponible en bordure d’eau, dans les coffres ou des barils) en canne à pêche pro (que vous pouvez découvrir en illustration de cet article) grâce aux établis d’amélioration. Le coup de l’amélioration est en plus relativement faible ne nécessitant que quelques matériaux. Grâce à cette nouvelle canne à pêche, vous avez de plus en plus de chance d’obtenir des poissons rares mais aussi la capacité d’obtenir des poissons disponibles uniquement avec cet objet.

Un concours de pêche amical et social

Une nouveauté accompagne l’évolution de la pêche dans Fortnite avec la possibilité de comparer ses trouvailles avec celles de ses amis. A chaque poisson pêché, le jeu vous indique s’il s’agit de votre première prise et si vous avez pêché un plus gros poisson que vos amis en indiquant sa taille. De quoi promettre un petit concours local du style celui qui aura la plus grosse… prise !

De plus, Fortnite a publié ceci sur son site officiel : « Afin de célébrer l’engouement pour la pêche qui submerge l’île, nous vous proposons de vous mettre à l’épreuve dans un concours de pêche ! Chaque semaine, nous annoncerons sur les réseaux sociaux une « prise de la semaine » que les pêcheurs pourront traquer. Nous vous donnerons aussi des conseils pour vous aider à les trouver. Partagez votre prise, et si elle est plus grosse que la nôtre, nous vous mentionnerons ! ». Alors, lancez votre ligne et c’est parti !

Ça mord !

Voici la liste complète des 39 poissons à trouver lors de cette saison de Fortnite. Vous pouvez les pêcher dans n’importe quel point d’eau mais les coins de pêche (ondes blanches en surface) sont des nids de poissons assurés. Vous trouverez également leur caractéristique principale, leur taille moyenne ainsi que la localisation où ils sont présents. Bonne pêche !

« Poisson-Midas » Caractéristiques disponibles prochainement



Poisson orange Mangez-moi ! Je vous rendrai des PV ! Se trouve partout Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Poisson vert Mangez-moi ! Je vous rendrai des PV ! Se trouve partout Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Poisson bleu Mangez-moi ! Je vous rendrai des PV ! Se trouve partout Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Bleuvageon b leu A manger pour récupérer des PV ou du bouclier Se trouve partout Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Bleuvageon j aune A manger pour récupérer des PV ou du bouclier Se trouve dans les marais Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Bleuvageon violet A manger pour récupérer des PV ou du bouclier Se trouve dans les montagnes Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Bleuvageon n oir A manger pour récupérer des PV ou du bouclier Se trouve sur les côtes . Se trouve de nuit Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Bleuvageon b lanc A manger pour récupérer des PV ou du bouclier Se trouve dans les marais . Se trouve de nuit Nécessite une canne à pêche pro Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Poisson-Piment nomade Ça pique ! Mangez-le pour courir vite Se trouve dans les forêts Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Poisson-Piment à points blancs Ça pique ! Mangez-le pour courir vite Se trouve dans les montagnes Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Poisson-Piment méridional Ça pique ! Mangez-le pour courir vite Se trouve dans les marais Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Poisson-Piment azur Ça pique ! Mangez-le pour courir vite Se trouve sur les côtes Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Poisson-Piment de lave Ça pique ! Mangez-le pour courir vite Se trouve partout Taille : entre 30 et 60 cm en moyenne



Poisson-Ressort nomade Un poisson qui bondit comme un diable ! Mangez-le pour réduire la gravité Se trouve partout Taille : entre 55 et 100 cm en moyenne



Poisson-Ressort argenté Un poisson qui bondit comme un diable ! Mangez-le pour réduire la gravité Se trouve dans les forêts Taille : entre 55 et 100 cm en moyenne



Poisson-Ressort atlantique Un poisson qui bondit comme un diable ! Mangez-le pour réduire la gravité Se trouve dans les montagnes Nécessite une canne à pêche pro Taille : entre 55 et 100 cm en moyenne



Poisson-Ressort chinook Un poisson qui bondit comme un diable ! Mangez-le pour réduire la gravité Se trouve dans les marais Taille : entre 55 et 100 cm en moyenne



Poisson-Ressort kéta Un poisson qui bondit comme un diable ! Mangez-le pour réduire la gravité Se trouve sur les côtes Taille : entre 55 et 100 cm en moyenne



Méduse bleuvagesque Pressez pour asperger les joueurs proches et leur donner instantanément des PV et du bouclier Se trouve partout Taille : entre 35 et 50 cm en moyenne



Méduse patrouilleuse noire Pressez pour asperger les joueurs proches et leur donner instantanément des PV et du bouclier Se trouve de nuit Taille : entre 35 et 50 cm en moyenne



Méduse câline Pressez pour asperger les joueurs proches et leur donner instantanément des PV et du bouclier Se trouve dans les marais Taille : entre 35 et 50 cm en moyenne



Méduse bananesque Pressez pour asperger les joueurs proches et leur donner instantanément des PV et du bouclier Se trouve dans les montagnes Nécessite une canne à pêche pro Taille : entre 35 et 50 cm en moyenne



Méduse violette Pressez pour asperger les joueurs proches et leur donner instantanément des PV et du bouclier Se trouve sur les côtes Taille : entre 35 et 50 cm en moyenne



Poisson-Bouclier bleu-noir Mange-le pour recevoir du bouclier Se trouve partout Taille : entre 35 et 65 cm en moyenne



Poisson-Bouclier rayé Mange-le pour recevoir du bouclier Se trouve sur les côtes Taille : entre 35 et 65 cm en moyenne



Poisson-Bouclier rose Mange-le pour recevoir du bouclier Se trouve partout Nécessite une canne à pêche pro Taille : entre 35 et 65 cm en moyenne



Poisson-Bouclier vert Mange-le pour recevoir du bouclier Se trouve dans les forêts Taille : entre 35 et 65 cm en moyenne



Poisson-Bouclier bleu clair Mange-le pour recevoir du bouclier Se trouve partout Taille : entre 35 et 65 cm en moyenne



Thermopoisson vert Mangez-le pour tout voir Se trouve dans les forêts Taille : entre 40 et 90 cm en moyenne



Thermopoisson argenté Mangez-le pour tout voir Se trouve partout Nécessite une canne à pêche pro Taille : entre 40 et 90 cm en moyenne



Thermopoisson corbeau Mangez-le pour tout voir Se trouve sur les côtes Nécessite une canne à pêche pro Taille : entre 40 et 90 cm en moyenne



Thermopoisson rouge-vert Mangez-le pour tout voir Se trouve dans les forêts Taille : entre 40 et 90 cm en moyenne



Thermopoisson violet-orange Mangez-le pour tout voir Se trouve partout Taille : entre 40 et 90 cm en moyenne



Fretin bleu clair A manger pour vous soigner légèrement Se trouve partout Taille : entre 15 et 25 cm en moyenne



Fretin brun A manger pour vous soigner légèrement Se trouve partout Taille : entre 15 et 25 cm en moyenne



Fretin violet A manger pour vous soigner légèrement Se trouve partout Taille : entre 15 et 25 cm en moyenne



Fretin noir A manger pour vous soigner légèrement Se trouve de nuit Taille : entre 15 et 25 cm en moyenne



Fretin bleu A manger pour vous soigner légèrement Se trouve sur les côtes Taille : entre 15 et 25 cm en moyenne



Voilà pour ce guide complet des 39 poissons que vous pouvez trouver sur l’île du Battle Royale. N’hésitez pas à comparer vos trouvailles avec vos amis et à partager vos plus belles prises sur nos réseaux sociaux en nous taggant. N’hésitez pas non plus à parcourir nos autres guides pour voir tout ce que propose cette nouvelle saison de Fortnite.