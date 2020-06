Fortnite Chapitre 2 Saison 3 : le trailer du passe de combat

Vous avez pu tout récemment découvrir le trailer de lancement de la saison 3 de Fortnite intitulée Faites des vagues. Dans la foulée, Epic Games a dévoilé une vidéo présentant le tout nouveau passe de combat de cette saison aquatique.

100 nouveaux paliers avec 100 nouvelles récompenses mais aussi de nouvelles pioches, skins et autres sacs à dos avec en prime un skin Aquaman à débloquer ainsi qu’un parapluie à personnaliser. Nous vous laissons le découvrir ci-dessous.

Restez à l’affût pour nos articles dédiés à l’actualité de Fortnite. En attendant, n’oubliez pas d’utiliser le code créateur ACTUGAMING afin de réaliser vos achats en boutique et notamment concernant le nouveau passe de combat disponible dès maintenant. Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch, iOs et Android.

Retrouvez aussi notre guide ultra complet sur la saison 3 de Fortnite.