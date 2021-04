Fortnite Chapitre 2 Saison 6 : la liste complète des quêtes légendaires et épiques

Une nouvelle saison de Fortnite n’est pas coutume, les défis sont de retour, encore une fois sous la forme de quêtes épiques et légendaires liées aux Personnages Non-Joueurs la plupart du temps. Une vingtaine de défis à réaliser par semaine, de quoi rapporter pas mal d’EXP à chaque fois.

Quelles sont les quêtes de Fortnite Chapitre 2 Saison 6 ?

Pour information, une fois des plus, les quêtes de cette saison de Fortnite rapportent de l’EXP : 24 000 EXP pour chaque quête épique terminée et entre 24 000 et 35 000 EXP concernant les quêtes légendaires.

Semaine 1

Quêtes épiques

Trouver des reliques dorées près de La flèche (3).

Obtenir des pièces mécaniques sur les véhicules, remorques, bus ou tracteurs (1).

Fabriquer une cape de chasseur (5).

Chasser la faune sauvage (3).

Fabriquer des armes primitives en utilisant des os et des armes improvisées (3).

Fabriquer des armes mécaniques en utilisant des pièces mécaniques

Parler à un personnage (3).

Quêtes légendaires

Fabriquer des objets (3).

Fabriquer des objets (6).

Fabriquer des objets (9).

Fabriquer des objets (12).

Fabriquer des objets (15).

Semaine 2

Quêtes épiques

Fabriquer un arc mécanique, un arc mécanique explosif et un arc mécanique à onde de choc (1).

Infliger des dégâts avec des armes mécaniques (300).

Infliger des dégâts à des adversaires avec des armes explosives (1000).

Apprivoiser un sanglier (1).

Utiliser plusieurs tyroliennes (5).

Obtenir des extraits littéraires à Pleasant Park, Lazy Lake ou Retail Row (4).

Réussir un tir dans la tête avec un arc (1).

Quêtes légendaires

Infliger des dégâts avec des arcs (2500).

Infliger des dégâts avec des arcs (5000).

Infliger des dégâts avec des arcs (7500).

Infliger des dégâts avec des arcs (10000).

Infliger des dégâts avec des arcs (12500).

Semaine 3

Quêtes épiques

Voler sur 20m avec une poule (20).

Chasser une poule (1).

Attraper du poisson au Camp de la Morue, au Lac des Canoës ou à Stealthy Stronghold (5).

Infliger des dégâts avec des fusils à pompe (1000).

Réussir des tirs dans la tête avec des fusils d’assaut (10).

Infliger des dégâts à moins de 20m avec un pistolet (500).

Eliminer Rapace, Zénith ou Cœur Noir (1).

Quêtes légendaires

Ramasser des œufs rebondissants cachés un peu partout sur l’île (10).

Ramasser des œufs rebondissants cachés un peu partout sur l’île (20).

Ramasser des œufs rebondissants cachés un peu partout sur l’île (30).

Ramasser des œufs rebondissants cachés un peu partout sur l’île (40).

Ramasser des œufs rebondissants cachés un peu partout sur l’île (50).

Semaine 4

Quêtes épiques

Mettre le feu à des structures (10).

Fouiller des coffres (7).

Eliminer des adversaires avec des armes rares ou supérieures (3).

Infliger une onde de choc à la faune sauvage avec une grenade ou un arc à onde de choc (1).

Apprivoiser la faune sauvage (1).

Infliger des dégâts à des adversaires avec le Recycleur (300).

Réanimer un équipier (1).

Quêtes légendaires

Infliger des dégâts avec des armes primitives (2500).

Infliger des dégâts avec des armes primitives (5000).

Infliger des dégâts avec des armes primitives (7500).

Infliger des dégâts avec des armes primitives (10000).

Infliger des dégâts avec des armes primitives (12500).

Semaine 5

Quêtes épiques

Infliger des dégâts avec des pistolets-mitrailleurs (1000).

Fouiller des boîtes de munitions (5).

Utiliser un feu de camp (1).

Installer des pneus tout-terrain sur un véhicule (3).

Aller en véhicule de Sweaty Sands à Colossal Crops sans en sortir (1).

Conserver une vitesse de 65 minimum pendant 4 s dans un véhicule (1).

Rester au moins 2 s en l’air avec un véhicule (2).

Quêtes légendaires

Collecter des lingots d’or (1000).

Collecter des lingots d’or (2000).

Collecter des lingots d’or (3000).

Collecter des lingots d’or (4000).

Collecter des lingots d’or (5000).

Semaine 6

Quêtes épiques

Bientôt….

Pour faire le tour du reste de l’actualité de Fortnite, n’hésitez pas à parcourir notre guide complet sur cette Saison 6 du Chapitre 2.