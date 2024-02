Guide Banishers: Ghosts of New Eden

Présentation Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden est un Action-RPG développé par Don’t Nod et édité par Focus Entertainment (qui sera prochainement rebaptisé PulluP Entertainment). Il nous raconte d’un couple de deux chasseurs d’esprits, deux amants maudits, Red Mac Raith et Antea Duarte, qui sont également des Banishers, ayant prêté serment de chasser les esprits qui tourmentent les vivants.

Prenant place en 1695 à New Eden, une région fictive de l’état américain du Massachusetts, le titre mélange des composantes de RPG avec des arbres de compétences, des choix à effectuer mais aussi des combats en temps réel en usant des capacités des deux personnages, Red présent dans le monde des vivants et Antea dans celui des esprits. Votre rôle sera d’aider des communautés de colons en proie à une malédiction obsédante afin de les libérer de cette source du mal mais aussi de mystères effrayants.

Peut-on en savoir plus sur les personnages principaux de Banishers: Ghosts of New Eden ?

Les deux personnages principaux du jeu sont le couple formé par Red Mac Raith et Antea Duarte :

Red était autrefois un mercenaire plein de remords, hanté par les fantômes de ses victimes passées. Il a finalement réussi à trouver la voie de la rédemption grâce au soutien d’Antea, vivant ainsi le parfait amour. Cependant, et alors que son amour Antea décède tragiquement, Red est confronté à un dilemme glaçant entre son amour perdu et son engagement en tant que bannisseur.

était autrefois un mercenaire plein de remords, hanté par les fantômes de ses victimes passées. Il a finalement réussi à trouver la voie de la rédemption grâce au soutien d’Antea, vivant ainsi le parfait amour. Cependant, et alors que son amour Antea décède tragiquement, Red est confronté à un dilemme glaçant entre son amour perdu et son engagement en tant que bannisseur. Après un incident tragique, Antea est tuée, laissant son amour fusionnel seul et plongé dans un profond désespoir. Incapable de le laisser et de partir du monde des vivants, elle vient sous la forme d’un fantôme, soit la chose qu’elle déteste le plus au monde. Tiraillée entre son amour qu’elle n’aura pu vivre au grand jour et son funeste nouveau statut, elle parvient à faire jurer à Red de l’aider à trouver un moyen de la délivrer de ce cauchemar.

Quand et où sort le jeu de Don’t Nod ?

Banishers: Ghosts of New Eden est prévu pour le 13 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Aucune version PlayStation 4 ou Xbox One n’est prévue à ce jour.

En quoi consiste le gameplay du jeu ?

En tant qu’Action-RPG, vous disposez de combats en temps réel, mais au gameplay asymétrique. En effet, Red, de par son statut de bannisseur aguerri, sera le parfait combattant au corps-à-corps, grâce auquel il chargera progressivement une jauge de Bannissement capable de délivrer des attaques dévastatrices. Antea, elle, pourra profiter de sa capacité d’esprit errant pour infliger des dégâts sévères aux ennemis dont elle pourra prendre le contrôle. Elle dispose de plusieurs compétences entrelacées à celles de Red, nécessitant une coordination stratégique pour maximiser leur efficacité. Attention cependant car si la jauge d’Antea retombe à zéro, vous ne pourrez plus l’invoquer pendant un long moment.

Comme tout bon jeu de ce type et a fortiori chez Don’t Nod, vos choix auront des conséquences importantes tout au long de l’aventure. Suite à vos rencontres avec des habitants torturés par des esprits tourmentés, et grâce à vos enquêtes poussées sur le terrain, vous allez devoir prendre une décision : blâmer l’habitant vivant pour ses méfaits, libérer l’esprit et le laisser partir en paix ou encore le bannir et le forcer à rester dans cet entre-monde en ne trouvant jamais la paix. Mais attention car chaque décision compte et à la fin du voyage il faudra faire le bilan car des choix passés pourront revenir vous hanter et vous empêcher de retrouver l’amour de votre vie.

Le jeu est-il un monde ouvert ?

Banishers: Ghosts of New Eden possède une structure semi-ouverte dans de larges zones où le joueur ou la joueuse pourra enquêter, se combattre et rencontrer des PNJ. Vous trouverez parfois des feux de camp dans lesquels vous pourrez effectuer un voyage rapide vers une autre destination, vous reposer pour reconstituer votre stock de soins, ou encore acquérir de nouvelles compétences dans un des 3 arbres de talent ou modifier et améliorer votre équipement.

Le jeu proposera-t-il un Season Pass ?

Pour l’heure, Focus Entertainment n’a pas annoncé d’extension narrative supplémentaire. L’éditeur proposera un set de cosmétiques « Wanderer Set » pour toute précommande ou achat d’une édition physique (voir plus bas).

Banishers: Ghosts of New Eden est-il jouable en coopération ?

Non, Banishers: Ghosts of New Eden est un jeu exclusivement solo dans lequel vous contrôlez à tour de rôle les deux personnages principaux.

Est-ce que le jeu sera disponible dans le Xbox Game Pass ou le PlayStation Plus ?

Nous n’avons encore d’informations quant à la disponibilité future du jeu dans un service de jeux en ligne. Ce ne sera en tout cas pas dès son lancement.

Où acheter le jeu au meilleur prix ?

Les différentes éditions du jeu

Edition Standard

Cette édition Standard contient le jeu en physique ou en dématérialisé, au prix conseillé de 59,99€.

Edition Red Echoes

Cette édition plus complète que la Standard regroupe plusieurs objets physiques vendue au prix public de 84,99€ :

Le jeu sur PS5 ou Xbox Series X/S (en copie digitale sur PC) avec une jaquette exclusive

Un ancien carnet à la couverture similicuir illustré des souvenirs de Red

Un ensemble d’écriture à l’encre

Le DLC cosmétique « Wanderer Set » contenant la tenue de vagabond ainsi que Cortador et Ascua, les armes mythiques d’un légendaire bannisseur perdu depuis longtemps

Edition Collector

Cette édition collector est forcément la plus complète mais aussi la plus onéreuse, vendue pour 199,99€ prix public conseillé :

Le jeu sur PS5 ou Xbox Series X/S (en copie digitale sur PC) avec une jaquette exclusive

Une statuette séparable de Red et Antea de 24 cm

L’artbook officiel du jeu de 128 pages

Un steelbook

Deux bagues sigillaires Banishers

Le DLC cosmétique « Wanderer Set » contenant la tenue de vagabond ainsi que Cortador et Ascua, les armes mythiques d’un légendaire bannisseur perdu depuis longtemps

Quelles sont les configurations PC demandées par le jeu ?

Voici les différentes configurations PC requises pour profiter de Banishers: Ghosts of New Eden dans les meilleures conditions sur votre machine :

Minimale

Processeur : Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 2200G

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580

DirectX : Version 12

Espace disque : 52 Go

Recommandée

Processeur : Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

Graphiques : Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6700 XT

DirectX : Version 12

Espace disque : 52 Go

En bref

