La Bête – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Trouver Peau-Dure

A votre réveil, retrouvez Kate et Peau-Dure chez Kate et suivez la cinématique. L’objectif de cette mission sera de trouver et éliminer une Bête féroce qui sévirait dans les environs du campement. Pour cela, récupérez le Sifflet de Peau-Dure et redescendez pour retrouver Kate qui finira par accepter de vous donner son arme, un mousquet. Red débloque donc une nouvelle capacité que d’utiliser une arme à feu.

Chasse la Bête

Pour sortir du camp, traversez les bois en direction du sud et parlez au passeur Beloved près du pont-levis pour qu’il accepter de le baisser et vous libérer, un moment parfait pour vous exercer au fusil.

Continuez jusqu’à descendre dans une petite plaine où vous attendent des spectres. Continuez plus loin pour trouver l’entrée d’une mine abandonnée en direction du nord-est. Visez en hauteur pour tirer sur l’accroche du tronc accroché au plafond et ainsi ouvrir un passage. Combattez les spectres qui s’annoncent puis pénétrez dans la mine et descendez dans une zone d’où partent plusieurs chemins.

Fuir les mines

Pour commencer, empruntez le chemin direction nord-ouest et poussez le wagon pour pouvoir monter et poursuivre. Sur cette plateforme, mettez-vous le plus à gauche possible et regardez du côté de la faille bloquée par un wagon pour trouver une accroche à viser. Tirez ensuite le wagon pour vous créer un passage vers l’étage. En haut, monter sur la poutre puis sur le pont et poussez un nouveau wagon juste à côté.

Enfin, escaladez la paroi rocheuse puis trouvez le bon angle pour tirer sur une nouvelle accroche de tronc d’arbre juste en face de vous. Puis, revenez sur vos pas et repartez de l’autre côté du pont. Eliminez les ennemis qui se présentent à vous et remontez à l’endroit où la rune bleue se positionne face à vous. Vous voilà capable d’utiliser la capacité de bond d’Antea pour traverser le gouffre et ainsi enfin sortir de cette mine abandonnée.

Examiner la zone

Suivez à présent la direction du nord jusqu’à tomber sur un croisement. Pour poursuivre, prenez à droite (à gauche se trouvent plusieurs objets comme un Attrapeur d’Âme par exemple) pour rejoindre au bout du chemin le lieu de vie des loups. Inspectez la dépouille au centre de la zone puis observez la courte cutscene pour vous rendre compte que vous êtes sur le bon chemin. Eliminez les ennemis puis grimpez au niveau du chemin nouvellement ouvert puis poursuivez jusqu’à croiser le spectre de Nicholas Doolan qu’il vous faudra affronter. Rien d’insurmontable ici, restez vif et mobile pour le battre à son propre jeu.

Traquer la Bête

A la suite de ce combat, allez écouter son journal puis continuez vers l’est pour parvenir au bivouac d’une certaine Kate. Inspectez son journal brûlé (en partie) puis continuez vers le sud. Continuez toujours vers le sud et descendez dans la petite clairière pour trouver votre premier Autel de l’Invisible qu’il vous faudra activer ainsi que le Collectionnable « Au commencement était la parole ».

Partez en direction du nord et franchissez le petit pont détruit. Dans la zone suivant la petite cavité, continuez vers le nord pour éliminer d’autres ennemis. Poursuivez vers la gauche en contrebas, et trouvez une plateforme faisant face aux deux moitiés du pont cassé (en vous dirigeant vers l’ouest) et utilisez le saut d’Antea pour passer de l’autre côté du pont. Poursuivez en direction du nord/nord-ouest pour trouver une cabane.

Si vous contournez la maison par l’arrière, vous tomberez sur une porte à casser. Dans cette cabane se trouve un coffre verrouillé. Ressortez de là et dirigez-vous vers le sud-ouest pour trouver sur un squelette sur l’autre moitié du pont cassé la Clef des affaires abandonnées. Revenez près du coffre pour obtenir la Tenue de tireur. Sortez ensuite de cette clairière par le nord-ouest de la zone.

Trouver les colons disparus

Poursuivez ensuite par la gauche pour rejoindre le reste de la caravane des colons dans une zone en contrebas. Pour terminer cette zone d’enquête, il va falloir enquêter à plusieurs endroits. Repérez le tronc cassé à l’horizontal à l’entrée de la zone et inspectez-le en retirant la trace spectrale et écoutez l’écho qui s’en dégage.

Repérez un peu plus loin la dépouille pendant à une corde en hauteur. Tirez sur le lien qui le maintient en l’air puis inspectez son corps au sol. Repérez ensuite la charrette cassée plus loin, et poussez-la pour pouvoir inspecter les échos des dépouilles se trouvant dessous. Eliminez les spectres qui se présentent à vous. Avant de poursuivre, monter sur la corniche sur la droite en partant vers le fond de la zone pour trouver un campement et y établir un feu de camp. Dans cette zone se trouve encore une corps de colon à inspecter au sol après avoir retiré une trace spectrale.

Trouver le Repaire de la Bête

Revenez ensuite dans la zone du convoi de colons et dirigez-vous vers le nord-est pour parvenir jusqu’au repaire de la créature qui hante la forêt, La Bête. Accomplissez un rituel d’Invocation de Fléau au centre de la zone pour vous engager dans un combat qui s’annonce sauvage.

Combat contre la Bête

Ce combat se déroulera en trois phases. Dans chacune de ces phases, vous devrez tirer avec votre fusil dans la zone en surbrillance sur son corps, d’abord sa tête, puis un de ses bras, puis son dos. Dans les trois phases, une des méthodes les plus efficaces pour vous en sortir consistera à vous jeter sur le côté lorsque La Bête foncera vers vous (elle affichera un cercle rouge sur sa tête juste avant).

Dès votre esquive, visez immédiatement la zone concernée pour infliger des dégâts et répétez l’opération. Ne vous approchez pas trop près car elle se jettera sur vous ou vous griffera donc restez bien à distance pour mieux esquiver et répliquer. A chaque fin de phase, courez vers La Bête et bannissez-la pour passer à la phase suivante.

Après le combat et le terrassement de la créature cauchemardesque, suivez la cinématique puis vous voilà de nouveau en compagnie des sœurs Peau-Dure et Kate. A ce moment-là, le Cas de hantise La Bête va devoir prendre fin suite à votre choix concernant le destin de Peau-Dure. Attention, votre choix aura une importance concernant votre avenir et la fin proposée par le jeu.

Si vous Epargnez Peau-Dure : vous la laissez à son poste et débloquez une quête secondaire de 1 000 pièces de huit.

: vous la laissez à son poste et débloquez une quête secondaire de 1 000 pièces de huit. Si vous la Blâmez, Kate deviendra la meneuse des chasseurs et vous débloquerez une quête secondaire différente.

Une fois votre choix effectué, vous recevez 3 accrétions de fléau, la Lueur jovienne et le Sifflet du Samhain. Poursuivez vers l’est pour déclencher une nouvelle cinématique en observant les énergies négatives émanant de New Eden et ainsi clôturer cette quête et démarrer la suivante, Vieilles connaissances.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.