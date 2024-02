Ceux des bois – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Traverser le pont détruit

Au commencement de la quête, quittez l’abri de Jacob et Ben et retrouvez la route du pont cassé plus au nord. Remontez jusqu’à celui-ci et repérez en contrebas sur la gauche une zone où vous pourrez descendre. Utilisez Antea et sa capacité de bond spatial en vous plaçant parfaitement au bon endroit pour reconstituer une rune bleue dans le ciel. Vous vous retrouvez ainsi de l’autre côté du pont, prêts à poursuivre votre route.

Rejoindre New Eden

Prenez la seule route jusqu’à l’intersection et au lieu d’aller tout droit, allez juste à droite et descendez (la route principale est bloquée). Dans cette zone, éliminez les spectres pour finalement trouver le premier Nid de spectres, une activité secondaire facultative que vous pouvez déclencher au centre de cette zone en évoquant le rituel de Manifestation forcée.

Sinon, pour poursuivre, prenez la direction de l’ouest et sautez par-dessus le tronc d’arbre. Continuez ensuite vers le sud jusqu’à parvenir dans un petit campement. Rien d’intéressant ici mais retournez vous et approchez du rebord pour utiliser le bond d’Antea et ainsi rejoindre l’autre côté de la zone bloquée.

La prochaine zone sera plutôt tranquille jusqu’à la prochaine cinématique se trouvant juste après le passage d’un tronc couché. Vous allez devoir affronter plusieurs spectres dont un Marche-osseux. Pour le battre, utilisez des attaques chargées notamment quand il croisera ses bras pour vous parer et pensez à alterner entre vos deux personnages. Après ce combat, passez derrière la cabane pour trouver le Collectionnable « Apporter la résolution », puis entrez dans le cabanon pour trouver le Bracelet d’harmonie dans le coffre s’y trouvant.

Rejoindre le camp

La route qui suivra en direction du camp sera assez simple, à part quelques spectres à combattre de ci de là. Une fois dans le Camp des chasseurs, il vous est demandé de retrouver Kate. Suivez l’indicateur de quête pour la trouver en empruntant la direction ouest/sud-ouest et grimpez les escaliers pour la trouver et entamez la conversation.

Avant de poursuivre plus loin, vous allez devoir aller vous reposer dans une cabane indiquée tout au nord/nord-est pour récupérer le Collectionnable « De quoi un fantôme est-il fait ? » par terre à droite ainsi que la Clef des réserves des Trappeurs sur le bureau à l’entrée et ainsi permettra d’allumer un feu de camp dans votre nouveau foyer temporaire. A votre réveil, rejoignez la maison de Kate et allez fouiller sur sa terrasse pour utiliser votre clef sur le coffre et trouver l’Auréole.

Faire vos preuves

Pour poursuivre la quête principale, vous allez devoir intervenir dans des Cas de Hantise, soit l’un, soit l’autre (ou même les deux) entre :

Prudence en toutes choses

Pinces et marteau

Vous retrouverez les guides dédiés et détaillés de ces Cas de hantise ci-dessus. Terminer au moins l’un d’eux est nécessaire pour poursuivre. Lorsque vous en aurez terminé, faites votre rapport avec Kate et terminez votre quête en allant vous reposer avant le retour de Peau-Dure au camp. Ce sera l’objet de la quête La Bête qui suivra automatiquement après.

