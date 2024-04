Encre noire – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Trouver Lammy

Dès le début de votre quête, vous débarquez dans le Vide, cet entre-monde de désolation. Avancez jusqu’à trouver un premier groupe de spectres. Si vous êtes suffisamment discrets, vous n’aurez pas besoin de les combattre. Prenez à gauche en direction du nord pour trouver l’entrée d’une petite caverne où se trouvent de nouveaux ennemis à éviter. Contournez les groupes et rejoignez le côté ouest de la zone éclairé par une torche puis grimpez à la corde.

Passez dans l’ouverture à droite pour découvrir le repaire de Lammy. Ici, interagissez avec les documents, les cages mais aussi la mystérieuse substance qui suite au fond. Suite à vos découvertes, Lammy débarque et engage la conversation. Une fois la conversation achevée, poursuivez votre route par l’ouverture qu’il vient d’emprunter en direction du nord-est.

Progressez sur l’unique chemin jusqu’à une grosse trainée de vase qu’il vous faudra traverser. Plus loin, près d’une torche, prenez à gauche et regardez en contrebas pour trouver un Chasse-Fantômes à détruire. Puis, contournez la pierre centrale pour trouver une corniche sur laquelle monter. Regardez en direction du nord-ouest avec Antea pour trouver un point de saut et téléportez-vous pour y affronter des spectres.

Poursuivez sur la route en direction du sud jusqu’à trouver un lieu de Rituel de Voyage dans le Vide et traversez la Brèche. Vous atterrissez au coeur d’une grotte des Herses. Dans cette étrange lieu, avancez jusqu’à atteindre une maison écroulée dans laquelle vous trouverez un feu de camp. Ici, récupérez le bracelet En haut comme en Bas dans le coffre juste à côté et lisez les divers documents. Puis, entrez dans la pièce attenante et regardez le livre posé sur le meuble avant de détruire la barricade située juste derrière vous.

Explorer la grotte

Regardez désormais le suintement de vase ainsi que les documents par terre pour provoquer l’arrivée de spectres que vous devrez éliminer pour poursuivre par le chemin nouvellement créé en direction du sud-est. Avancez toujours dans cette direction puis descendez en contrebas de la zone inondée et collez-vous à la paroi. Il vous faudra détruire un Chasse-Fantômes au sud de l’autre côté d’une mare de vase pour faire revenir Antea.

Ceci fait, regardez en contrebas derrière vous et détruisez un second Chasse-Fantômes. Faites ensuite chemin inverse et détruisez les rochers grâce aux pouvoirs d’Antea pour découvrir le corps de Clemency Gibbs… mais aussi son spectre qu’il vous faut combattre.

Une fois le combat terminé, regardez le Journal de Clemency Gibbs qui jonche le sol puis continuez d’avancer en direction du nord-est jusqu’à trouver un point de saut. Une fois de l’autre côté, repérez les petits stalagmites émanant du sol et détruisez-les pour poursuivre jusqu’à atteindre une zone très largement recouverte de vase en éliminant quelques spectres au passage.

Utilisez Antea pour traverser sans être ralenti par la vase puis passez sous les rochers au bout pour atteindre un petit tunnel qu’il vous faut traverser pour rejoindre l’étage. Tirez sur l’attache soutenant du matériel en face de vous puis redescendez pour accéder à cette zone désormais libre. Avancez sur le seul chemin possible jusqu’à trouver un nouveau groupe de spectres dans la zone de la source d’eau.

Une fois éliminés, allez inspecter la source d’eau potable au fond puis continuez vers le sud pour trouver une nouvelle fois de la vase à traverser. Suite à votre arrivée dans une nouvelle zone pleine de vase, examinez le sac avant la mare, puis les traces de pas au milieu de celle-ci et enfin le cadavre sur la droite. Ceci fait, écoutez l’écho en prenant le contrôle d’Antea pour réveiller le spectre d’Antipas Gibbs et ses amis.

Continuez en direction du sud et poursuivez la route sur la droite en direction d’un feu de camp. Une fois reposé, descendez la pente au nord-ouest, levez les yeux au ciel et tirez sur l’attache du seau en hauteur pour aller l’examiner un peu plus loin pour déclencher un nouvel écho. Enfin, reprenez votre route en direction du sud-est et descendez au coeur du Tribunal Inique pour un nouveau combat de boss.

Combat contre le Tribunal Inique

Comme chaque combat de boss, ce combat se déroule en trois phases distinctes :

Lors de la première phase , vous devrez utiliser davantage Red pour triompher, le combat vous opposant à votre copie conforme vaseuse. Utilisez les attaques lourdes ainsi que les coups de fusils, détruisez les amas de vase mobiles et restez très mobiles, le spectre étant très vivace aussi.

, vous devrez utiliser davantage Red pour triompher, le combat vous opposant à votre copie conforme vaseuse. Utilisez les attaques lourdes ainsi que les coups de fusils, détruisez les amas de vase mobiles et restez très mobiles, le spectre étant très vivace aussi. Lors de la seconde phase, concernant plus spécifiquement Antea, vous devrez éviter des explosions ainsi que des attaques à distance pour triompher de votre double.

Pour la dernière phase du combat, Antea et Red sont maintenant tous les deux visés avec la présence des deux entités face à vous. Il vous faudra alterner vos attaques pour être le plus efficient mais surtout détruire dès que possible les amas de vase mobiles pour éviter qu’elle ne reconstitue de la vie à vos deux ennemis. Heureusement, vos coups affectent les deux en même temps.

Bannissez trois fois les entités pour pouvoir triompher et récupérer la Plume du gouverneur Haskell.

Confronter Haskell

A la suite de ce combat qui vous a sûrement donné chaud, reprenez votre route en grimpant à la falaise pour ressortir de la grotte au bout du chemin. Rejoignez l’ascenseur qui se trouve un peu plus loin en direction du nord-est et détruisez le lierre insidieux qui s’y trouve pour le débloquer. Activez-le pour retourner au Hameau des Herses. Une fois sur place, rendez-vous à l’église du village pour y retrouver un certain FaireFax Haskell et le confronter avec deux issues possibles :

Si vous choisissez d’ Epargner Haskell : le gouverneur sera chassé du Hameau et son fils Lammy prend le lead du village. Cela contribuera à l’ascension d’Antea.

: le gouverneur sera chassé du Hameau et son fils Lammy prend le lead du village. Cela contribuera à l’ascension d’Antea. Si vous décidez de Sacrifier Haskell : le gouverneur périra et son fils Lammy prend la suite du gouvernement du village. Vous participerez ainsi à la résurrection d’Antea.

Quel que soit votre choix, il vous suffira désormais de vous rendre à votre abri au coeur du Hameau des Herses pour vous y reposer et débloquer un nouveau pouvoir (Piège ou Fusion selon l’ordre des missions effectuées), suivez la cinématique et reposez-vous pour mettre fin à la quête.

Si vous n’avez pas encore réalisé les quêtes du Fort Jericho, vous devrez le faire avant de poursuivre, ainsi que réaliser la quête qui lie ces deux chemins, Douleur et rancœur. Si vous avez déjà fait ces quêtes, vous partirez en direction de l’île de Siridean pour la quête Le chemin de l’amour.

