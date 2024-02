Chasseurs affamés – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Trouver de l’essence pour Antea

Dès le commencement de la quête à votre arrivée dans la vallée, prenez le chemin du sud puis éliminez les spectres qui se présentent à vous. Un peu plus à l’est, repérez le tronc puis montez dessus. De l’autre côté, entrez dans l’abri indiqué par Antea pour y faire la rencontre d’un certain Jacob, et pour déclencher un nouveau Cas de hantise « La chair est faible ». Ce cas étant obligatoire pour vous expliquer les mécaniques liées à ces pauses dans l’histoire, nous vous décrirons ici la marche à suivre pour terminer ce cas.

La chair est faible

Pour commencer, inspectez le couchage remplit d’asticot sur le sol ainsi que le plat avarié posé sur la table un peu plus au fond. Dirigez-vous ensuite vers la sortie, récupérez la corde posée sur un baril et quittez la grotte. Pour enquêter sur ce qui se passe ici, dirigez-vous vers le nord/nord-est afin de découvrir bien plus loin une zone ensevelie d’un brouillard très épais. Pour y descendre, sautez par dessus le trou puis accrochez la corde sur la corniche indiquée.

Une fois en bas, prenez le contrôle d’Antea qui peut voir à travers le brouillard et avancez dans la zone mystérieuse. Prenez le chemin de gauche mais avant de vous rendre vers l’arbre couché que vous pourrez trouver un peu plus loin à droite, allez dans l’eau et trouvez près d’un rocher le Collectionnable « Des voix dans la brume ». Passez le tronc et un peu plus loin se trouve une sorte de passerelle détruite. Passez-la pour trouver la source du brouillard avec laquelle vous devez interagir pour le dissiper entièrement. Vous pouvez dès lors reprendre le contrôle de Red si vous le souhaitez pour affronter les spectres qui se présentent, mais après, partez examiner la trace spectrale tout près avant de réaliser un rituel de Chant d’écoute afin d’en apprendre plus sur le fantôme qui hante ces lieux et Jacob.

Puis, rebroussez chemin et dirigez-vous vers le sud pour trouver une paroi à laquelle vous accrocher et ainsi descendre. En continuant toujours au sud, vous trouverez la dépouille de Ben, l’ami de Jacob. Après l’avoir convenablement inspecté et découvert les véritables raisons de sa mort, faites demi-tour pour retrouver le chemin de l’abri de Jacob en affrontant au passage spectres et Glouton alpha. Arrivés à l’abri, fouillez le bol présent sur la table et accomplissez le rituel de Manifestation forcée pour faire apparaître Ben dans l’abri. Après la cinématique intéressante, il est grand temps de clôturer ce cas en rendant votre verdict.

Attention, cette étape irrémédiable est capitale et est au coeur du gameplay de Banishers: Ghosts of New Eden. En effet, si vous décidez de blâmer Jacob, vous renforcez votre souhait de faire revenir Antea, autrement vous lui permettrez d’accéder à une Ascension plus facilement. Cela dépendra aussi de votre serment fait à Antea un peu plus tard, alors réfléchissez bien à la tournure que vous souhaitez pour votre périple. Ces choix cruciaux détermineront aussi votre capacité, ou non, à accéder à des activités secondaires en suivant.

Vous pouvez donc soit :

Blâmer Jacob pour ce qu’il a fait à son ami et ainsi prendre son âme et renforcer le souhait de Résurrection d’Antea

Ascensionner Ben pour lui permettre de partir en paix après ce qu’il a subit (renforce l’Ascension d’Antea)

Bannir Ben pour avoir torturé son ami pendant des semaines (renforce l’Ascension d’Antea)

Après votre choix crucial, le Cas de hantise se termine et la quête principale reprend son cours.

Aller vous reposer

Pour prolonger la quête principale, retournez dans l’abri de Jacob et Ben et allumez un feu pour vous y reposer, améliorer votre personnage mais aussi vos armes. Durant cette séquence, vous devrez prêter serment en rapport avec le destin voulu pour Antea :

Blâmer le plus d’êtres vivants possible pour tenter de ressusciter votre bien-aimée

Accepter à regrets sa disparition et ainsi permettre son Ascension digne, en épargnant le plus d’humains possible et en vous occupant surtout des fantômes.

A la fin de cette conversation et de ce choix, la quête se termine et laisse place à la suivante, Ceux des bois. Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.