Le chemin de l’amour – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Trouver Chercheuse

Cette quête ne sera accessible que lorsque vous aurez accompli toutes les quêtes du Hameau des Herses ainsi que du Fort Jericho. Une fois parvenu à l’île de Siridian, rejoignez Antea qui vous attend tout près de la Brèche du grand lac et tentez d’accomplir le rituel de Voyage dans le Vide, sans succès.

Dirigez-vous vers la maison de la sorcière et utilisez votre nouveau pouvoir de Fusion pour détruire les toiles spectrales qui bloquent le passage. Faufilez-vous à travers l’ouverture sous les rochers pour rentrer dans la maison. Repérez le livre posé sur le buffet au fond de la pièce puis ressortez de la maison.

Reprenez la route de l’abri de l’île pour vous téléporter au Camp des Chasseurs et y retrouver Kate Newsmith au sommet de sa maison. Interrogez-là au sujet de Déborah et Grace, puis suivez ses indications pour sortir du camp par delà le pont levis au sud-est et rejoindre la forêt. Une fois là-bas, suivez le chemin du sud et les symboles puis grimpez en direction de l’ouest pour apercevoir du brouillard.

Prenez le contrôle d’Antea et faufilez-vous à travers la faille sur la gauche pour trouver la source du brouillard et détruisez-la. Engagez-vous dans un combat puis revenez sur vos pas près de la cabane et faites-en le tour. Grimpez à la paroi et passez le rondin pour trouver la cabane de Grace dans les hauteurs. Remarquez dans la maison les marques spectrales en tant qu’Antea puis regardez les documents présents pour mettre à jour la mission. Il vous manque un rituel pour révéler l’emplacement de la cachette de Grace et seul Lammy peut vous y aider.

A noter qu’un objectif secondaire et optionnel vous propose d’aller interroger Helen au Fort Jericho concernant Grace. Sinon, revenez au Camp des chasseurs par le chemin inverse et utilisez le feu de camp pour vous rendre au Hameau des Herses et interrogez Lammy Haskell à l’étage de la maison du gouverneur. Une fois la discussion terminée, rejoignez votre abri et téléportez-vous au moulin. Descendez au creux de la grotte grâce à l’ascenseur, détruisez la toile spectrale et utilisez la Brèche pour pénétrer dans le Vide. Avancez sur le seul chemin disponible en direction de l’ouest et affrontez quelques ennemis avant de grimper une paroi et d’arriver au repaire de Lammy. Inspectez le livre posé sur le meuble pour vous rendre compte que ce n’est pas le bon.

Remontez sur la cornique au sud-est puis tournez à droite et grimpez encore pour apercevoir avec Antea un point de saut. Avancez et récupérez un peu plus loin le vrai livre de rituels, le livre des Mystères de Trismégiste. Avec Antea, utilisez le point de saut au sud-est et poursuivez. Malheureusement, avant d’utiliser un nouveau point de saut, un combat assez important se déclenche contre un Moissonneur insatiable (de niveau 25).

Une fois éliminé, utilisez le point de saut et quittez le Vide via la Brèche pour atterrir dans une grotte du Mont Pleasant. Suivez la direction du nord (pas vers l’ascenseur donc) et empruntez le téléphérique au bout du chemin pour grimper au sommet de la montagne. Poursuivez en direction du nord/nord-est à travers les chemins pour apercevoir un abri que vous avez peut-être déjà visité. Reposez-vous au feu de camp puis repérez la corde un peu plus loin dans la grotte pour monter et accomplir devant un mur le rituel de dissimulation permettant de révéler la cachette de Chercheuse.

Avancez et discutez avec la jeune sorcière ici présente. Au terme de la discussion, revenez sur vos pas à l’abri et téléportez-vous sur l’île de Siridean pour la dernière fois. Rejoignez la Brèche du grand lac et cliquez pour accomplir le rituel.

ATTENTION, il s’agit ici d’un point de non-retour. Si vous voulez poursuivre votre exploration de New Eden, réaliser d’autres activités ou Cas de hantise ou améliorer votre équipement, c’est le moment, vous ne pourrez plus le faire après. Nous vous conseillons également de réaliser une sauvegarde manuelle pour pouvoir revenir ici après la fin du jeu et tenter d’obtenir une autre fin si vous le souhaitez.

Si vous le souhaitez, réalisez le rituel de Voyage dans le Vide pour mettre un terme à la quête qui déclenche automatiquement l’avant-dernière de votre aventure, Temps perdu. Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.