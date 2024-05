Amours défuntes (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Se débloque dès votre arrivée au Mont Pleasant

Des cris de fantôme vous sont signalés su sud du Mont Pleasant et visibles sur votre carte. Rendez-vous bien plus au sud donc près de l’abri Vallons gelés puis grimpez par la droite pour apercevoir un point de saut. Continuez à flanc de falaise jusqu’à trouver le fantôme d’une certaine Rebecca Hardgrave. Parlez lui après un affrontement spectral et revenez en suivant au Fort Jericho grâce à l’abri tout près.

Il va vous falloir pénétrer dans la maison de Ferdinando Miller, qui se trouve juste à l’ouest de l’armurerie. Entrez dans la partie de droite, regardez le livre et l’amulette sur la table puis ressortez par le fond pour tirer une charrette. Revenez devant la maison et faites-en le tour par la gauche pour entrer par l’arrière de celle-ci. Une fois dans la boutique, regardez tous les indices avant d’être surpris par Ferdinando.

Après le dialogue, il vous sera demandé d’aller fouiller divers endroits pour trouver les affaires de Rebecca. Nous vous conseillons de vous rendre directement dans la forge située en redescendant vers l’entrée du Fort et en partant vers le nord-est. Sur place, examinez le document placé près de la porte sur un bureau puis quittez la maison en direction de la caserne de militaire dans les hauteurs du Fort.

Ici, vous y trouverez une plume contenant un écho qu’il vous faudra écouter. Après cela, vous pouvez revenir au coeur de la boutique de Ferdinando pour prendre votre décision concernant ce Cas de Hantise.

Vous pouvez choisir de Blâmer Ferdinando : vous contribuerez à la résurrection d’Antea.

: vous contribuerez à la résurrection d’Antea. Mais vous pouvez aussi choisir de Bannir ou d’Élever le fantôme de Rebecca : vous contribuerez à l’ascension d’Antea.

