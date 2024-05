Toutes les Terres Hantées – Banishers: Ghosts of New Eden

Il existe 4 Terres Hantées dans Banishers: Ghosts of New Eden. Ce sont des lieux clos, ressemblant à de grandes énigmes grandeur nature et dans lesquelles vous devrez effectuer des mécaniques dans un ordre précis pour triompher et ouvrir un coffre contenant un équipement de niveau élevé. Voici nos guides détaillés pour chacune de ces Terres Hantées, qui une fois toutes résolues vous permettront d’obtenir le Trophée Pas peur des fantômes🏆.

Canyon corrompu

Localisation : Nord-est des Bois Sombres, proche de l’abri Haute caverne

Nord-est des Bois Sombres, proche de l’abri Haute caverne Comment y accéder : Briser les rochers grâce aux pouvoirs d’Antea

Quand vous arrivez dans la zone, dirigez-vous vers le nord-ouest et utilisez le point de saut pour rejoindre une passerelle qui s’effondre. Sautez en face puis allez vers l’est et descendez d’un étage. Regardez en face de vous pour remarquer un Chasse-Fantômes puis avancez de quelques pas et regardez au sud-ouest pour remarquer la présence d’un second Chasse-Fantômes. Ceci fait, avancez tout droit et tournez à gauche en direction du nord-est. Levez les yeux vers le nord-ouest pour remarquer une attache à détruire pour révéler la présence du troisième Chasse-Fantômes.

Partez ensuite en direction du sud-ouest et utilisez le point de saut avec Antea pour parvenir devant un lierre insidieux. Ouvrez son coeur et filez en direction du nord-est pour trouver plus loin un feu follet à détruire. Tournez-vous sur votre droite (vers le sud-est donc) pour détruire le deuxième et libérer le passage. Suivez cette direction et remontez tout en haut pour avoir accès à un petit passage sur la gauche. Utilisez ensuite le point de saut pour rejoindre les hauteurs et récupérer la broche Triple Résilience dans le coffre mettant fin à cette énigme.

Ferme abandonnée

Localisation : Nord-ouest des Herses, près de l’abri Vieille maison des collines

Nord-ouest des Herses, près de l’abri Vieille maison des collines Comment y accéder : Détruisez l’arbre présent après le passage étroit puis faufilez-vous sous l’arbre couché

Dès que vous pénétrez dans la zone, Antea est bloquée par des Chasses-Fantômes. Avancez puis dirigez-vous vers le premier bâtiment sur votre gauche pour trouver le premier. Avancez maintenant vers la grange principale et détruisez le second qui se trouve à sa droite. Revenez devant la grande et levez les yeux pour remarquer le dernier Chasse-Fantômes sur la devanture.

Une fois Antea libérée, revenez à l’entrée de la zone et détruisez les rochers sur le côté gauche. Allez jusqu’à la maison qui se trouve tout au fond et montez à l’étage de celle-ci. Ouvrez le coeur du lierre insidieux et détruisez le feu follet qui se trouve juste à vos côtés avant de regarder par la petite ouverture sur la gauche et viser au fusil le feu follet présent à l’extérieur. Redescendez en toute vitesse au rez-de-chaussée de la maison pour détruire le dernier feu follet.

Ressortez à présent de la bicoque et rejoignez l’autre extrémité de la zone, au sud-est. Pour pouvoir détruire le prochain lierre insidieux, vous allez devoir pousser la charrette avec un feu follet présente contre le tas de bois jusqu’au bout. Pour cela, détruisez le mur de rochers grâce à Antea puis poussez la charrette. Au bout du chemin, retournez-vous pour trouver le coeur du lierre insidieux et ouvrez-le. Quatre racines vous attendent ici. Deux juste à votre droite et deux autres à l’ouest sur le côté d’une maison et la dernière sous un auvent près de la grange principale.

Cette grange est par ailleurs désormais accessible. Entrez dedans et poursuivez par la gauche jusqu’à une paroi rocheuse. Avant de descendez, regardez en contrebas et détruisez un Chasse-Fantômes puis descendez. Allez sur la gauche une fois en bas dans une grotte et détruisez les rochers qui vous attendent à droite. Faufilez-vous pour ressortir de l’autre côté puis ouvrez le coeur du lierre insidieux qui s’y trouve. Il vous suffira de tirer sur les deux feux follets présents devant vous (n’oubliez pas celui tout au fond derrière le coeur du lierre) puis une autre au-dessus de vous avant de vous retourner vers la paroi du fond et de détruire le dernier.

Enfin, escaladez la paroi qui vient d’être dégagée pour trouver un dernier Chasse-Fantômes. Redescendez et cassez le tronc d’arbre grâce à Antea pour rejoindre l’arrière d’une grange sur laquelle se trouve un dernier coeur de lierre insidieux. Les racines se trouvent en hauteur, sur la droite et près de la paroi escaladée un peu plus tôt (sur la gauche du coeur du lierre insidieux donc). Une fois ceci fait, vous pouvez monter et progresser dans la grange jusqu’au dernier étage où vous attend un coffre contenant l’anneau de ban Jours heureux.

L’épave

Localisation : Sud-ouest des Herses, près de la plage et de l’abri Cale à bateaux.

Sud-ouest des Herses, près de la plage et de l’abri Cale à bateaux. Comment y accéder : Depuis l’abri de la Cale à bateaux, sortir au fond de l’épave en direction de l’ouest pour accéder à une grotte.

Bien que l’épave ne soit située que plus loin, pour y accéder, vous allez devoir traverser une grotte remplie de brouillard. Descendez dans le brouillard et partez sur la droite de la grotte pour entrer dans une caverne au fond où se trouvent des spectres. Une fois à terre, ressortez par le fond à gauche et un peu plus loin, vous trouverez deux attaches à détruire. Redescendez ensuite pour revenir à l’entrée de la grotte puis allez sur la droite pour trouver plus loin des attaches pour une rampe à détruire pour accéder à la source du brouillard. Passez ensuite dans une ouverture menant à l’extérieur puis rejoignez une paroi que vous devrez descendre avant de prendre à nouveau le contrôle d’Antea pour une seconde zone de brouillard.

Allez par la gauche et contournez le bateau pour trouver une zone d’accès. Une fois dans l’épave, prenez à droite et détruisez la source du brouillard avant d’éliminer quelques spectres. Ressortez à l’extérieur de l’épave pour remarquer une échelle sur la droite. Passez sous les poutres de droite et tirez sur l’attache que vous verrez à gauche. Revenez près de l’entrée du navire et passez l’ouverture étroite juste face à vous. Continuez tout droit et tirez à nouveau sur les attaches visibles à travers les poutres.

Revenez un peu en arrière et sortez du navire par le côté nord-ouest pour trouver une nouvelle attache à droite vous permettant de monter sur le pont supérieur du navire. Une fois en haut, combattez quelques spectres puis avancez vers le sud-ouest pour trouver une dernière attache en contrebas. Cela ouvre une trappe vous permettant de descendre et de trouver le coffre renfermant l’amulette Voyageur. Pour quitter simplement la zone, regardez vers l’ouest pour repérer un point de saut vous ramenant avant la grotte.

Caverne de Glace

Localisation : Nord-ouest de Fort Jericho et à l’est du Manoir des Bligh, proche de l’abri Domaine des Bligh

Nord-ouest de Fort Jericho et à l’est du Manoir des Bligh, proche de l’abri Domaine des Bligh Comment y accéder : Avant de monter vers le manoir des Bligh, prenez à droite et détruisez un lierre insidieux puis des rochers plus loin. Longez la paroi et continuez en descendant un peu plus loin. Grimpez cette fois une paroi à l’ouest et détruisez la glace qui bloque l’accès à la Terre Hantée.

A votre arrivée dans la Caverne de Glace, dirigez-vous vers le nord-est et utilisez les pouvoirs d’Antea en haut de la pente pour faire chuter une stalactite géante. Revenez ensuite en bas de la Caverne et utilisez la stalactite pour grimper un étage au-dessus. Allez tout droit et même tout au fond du passage que vous apercevez pour atteindre une corniche en hauteur. Longez le mur à droite et détruisez les rochers que vous verrez juste en contrebas.

Revenez ensuite en arrière pour apercevoir un coeur de lierre insidieux à ouvrir. Il va vous falloir tirer sur les feux follets situés au-dessus mais aussi en dessous de vous avant de revenir dans la salle précédente pour atteindre le troisième feu follet, le tout pour détruire le lierre. Ceci fait, revenez dans la salle principale grâce à une corde que vous accrochez au bord du précipice et reprenez la direction de la stalactite.

Cette fois, ne rentrez pas dans le passage du fond mais repérez le passage juste au-dessus. Au bout se trouve une stalactite à détruire puis faites demi-tour. Allez en face pour passer dans une ouverture à droite vous menant à longer une paroi menant au final en face d’une troisième stalactite à détruire. Descendez ensuite et prenez à droite maintenant que le chemin est accessible. Au bout se trouve un troisième lierre insidieux.

Ouvrez son coeur puis regardez vers la Caverne principale pour trouver en contrebas un feu follet, en haut à gauche un deuxième puis revenez à l’endroit du précédente stalactite pour trouver en hauteur un troisième feu follet. Ceci fait, filez en direction du passage où vous avez détruit la seconde stalactite puis sautez en face pour trouver au fond le dernier feu follet. Ca y est, vous pouvez à présent accéder au coffre en passant par le point de saut visible depuis l’entrée de la Caverne. Vous repartirez ainsi avec un nouvel anneau de ban nommé Anneau d’Anticythère.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.