Temps perdu – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Retourner à New Eden

Dès votre entrée dans le Vide, avancez jusqu’à ce que nos bannisseurs parlent de leur meilleur lieu commun à New Eden, l’école. Poursuivez en sautant de plateforme en plateforme en partant vers le sud-ouest puis le sud-est, mais vous vous retrouverez bloqué en voulant passer entre deux rochers : une entité rode et cela ne sent pas bon.

Faites demi-tour et passez contre la paroi au nord-est. Avancez jusqu’à trouver des rochers destructibles et tentez de rejoindre le point de saut pour être bloqué une nouvelle fois. Revenez sur vos pas et utilisez le deuxième point de saut en direction du nord-est et éliminez les ennemis qui se trouvent un peu plus loin puis poursuivez en direction du sud-est en passant entre des rochers et en escaladant une paroi, jusqu’au point de saut suivant où se trouvent de nouveaux spectres dont un Glouton alpha.

Après avoir appris l’identité de l’entité qui vous parle, utilisez ensuite le point de saut pointant vers le nord pour entrer dans une petite grotte juste en face de vous. Détruisez les rochers et poursuivez jusqu’à vous retrouver bloqués. Faites demi-tour et éliminez quelques spectres en hauteur pour ressortir d’ici et continuer vers le nord-ouest jusqu’à rejoindre l’école que vous convoitiez ainsi qu’un feu de camp se trouvant à proximité. En vous relevant, la pièce attenante se libère et vous permet de descendre au sous-sol pour faire la connaissance à l’extérieur de Calendre ou plutôt de Nazuku.

Combat contre Nasuku

Le combat contre Nasuku va se dérouler en quatre phases distinctes :

Lors de la première phase , ne vous entêtez pas à vouloir infliger des dégâts au démon. Détruisez d’abord les piliers se trouvant non loin de vous et lui infliger des dégâts et le faire fuir une première fois. Empruntez en suivant les plateformes mouvantes au sud-est pour tomber à nouveau sur le démon.

Lors de cette seconde phase, il vous faudra une première fois faire tomber à zéro la barre de vie du démon avant qu'il ne fasse apparaître un pilier à détruire provoquant une nouvelle fuite du démon. Attention aux vagues qui sortiront du sol mais aussi aux spectres en hauteur qui vous viseront avec des projectiles.

Lors de la troisième phase de combat, vous allez pouvoir voir apparaître au nord-est après la plateformes 7 piliers à détruire. Evitez soigneusement les attaques émanant du sol et restez mobile pour vous en sortir. Une fois les piliers détruits, vous libérez l’accès à l’Affliction et le démon disparaît à nouveau.

Enfin, lors de la dernière phase de combat, rejoignez l'Affliction à l'ouest et détruisez-la le plus vite possible pour permettre d'affronter convenablement le démon une bonne fois pour toute. Un conseil, esquivez ses attaques et attendez qu'il charge pour l'attaquer quand il récupère.

Une fois le combat terminé, il vous suffira de traverser la Brèche pour revenir à New Eden et mettre un terme à la quête. L’ultime quête du jeu se lance alors, Le début et la fin. Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.