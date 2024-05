Toutes les Brèches du Vide – Banishers: Ghosts of New Eden

Voici notre guide pour localiser parfaitement les 8 Brèches du Vide dans les 4 régions du jeu. Toutes les Brèches du Vide sont Infinies c’est à dire que vous pouvez les rejouer autant de fois que vous le souhaitez avec une difficulté accrue à chaque nouvelle tentative. Pour y pénétrer, vous devrez utiliser un rituel de Voyage dans le Vide et les réussir vous permettra de récupérer un équipement de haut grade, ainsi qu’une Echarde du Vide, capitales pour augmenter de façon considérable vos équipements, mais une réussite vous permettra d’ajouter automatiquement +3 à tous vos attributs (Force, Dextérité etc.), ce qui n’est pas négligeable.

A noter que les règles changent dans ces zones de combat : les Spectres sont en capacité de régénérer leur santé tandis qu’Antea est plus puissante aussi. Chaque Brèche et chaque « round » possède une variante différente nécessitant une adaptation de vos pouvoirs et compétences en fonction. Il vous faudra affronter plusieurs arènes en vous déplaçant entre chacune d’entre elles pour parvenir au bout de la Brèche et revenir dans l’Incarné à un endroit différent du monde ouvert.

Bois Sombres

Brèche du Vide 1 : Elle se situe à l’ouest de la zone et au sud de l’abri Cascade. Vous obtenez en récompense le fusil Balayeur qui vous attend dans un coffre à la sortie. A noter que vous revenez dans l’Incarné au sein d’une zone inaccessible du sud des Bois Sombres.

Brèche du Vide 2 : Au nord-est des Bois Sombres, dans la Carrière accessible depuis la zone du Cas de Hantise Pinces et Marteau mais uniquement après avoir obtenu le pouvoir d’explosion d’Antea. Détruisez le mur qui empêche l’accès à une paroi et suivez la grotte pour trouver la Brèche du Vide après un point de saut et un Fléau infini. Vous ressortez dans une zone normalement inaccessible de la mine abandonnée du sud-est des Bois Sombres avec la décoction Choc du Voile qui vous attend dans un coffre.

Marais Bourbeux

Brèche du Vide 1 : Près du Camp du Vieux Marais, il vous faudra libérer un lierre insidieux et grimper à la falaise. Vous ressortirez dans la Caverne hurlante des Bois Sombres et vous trouverez un Fusil Amas d’Étoiles ainsi qu’un Nid de Spectres, un Autel de l’Invisible mais aussi un abri à allumer.

Brèche du Vide 2 : Rendez-vous sur l’île de Siridean pour trouver cette brèche au sud-ouest de la maison de la sorcière. Sur place, il vous faudra détruire une Toile spectrale pour y accéder. Vous ressortirez dans une grotte au sud-ouest du Fort Jericho dans la zone de Mont Pleasant avec le bracelet Duramen qui vous attend dans un coffre.

Les Herses

Brèche du Vide 1 : Cette brèche se trouve à l’extrémité nord-ouest de la zone, près de la frontière avec les Marais Bourbeux. Pour la découvrir, il vous faudra retirer le brouillard épais grâce à Antea en pensant à détruire un Chasse-Fantômes non loin pour qu’elle puisse intervenir. Vous ressortez de la Brèche du Vide à l’intérieur d’une caverne au sud de la région des Herses où un coffre contenant la Tenue de Kur vous attend.

Brèche du Vide 2 : Se trouve dans une impasse au sud-est du navire échoué mais au nord-est du Hameau des Herses. A noter que vous ressortez dans une zone normalement inaccessible du commencement des Marais Bourbeux où un coffre contenant la décoction Troisième Œil vous attend.

Mont Pleasant

Brèche du Vide 1 : Dans une grotte au sud de Fort Jericho. L’abri le plus proche est Vallons gelés. Vous ressortez sur l’île de Siridean où un coffre vous octroie le fusil Bourreau d’argent.

Brèche du Vide 2 : Cette dernière Brèche du Vide infinie se situe au sous-sol du manoir des Bligh tout à l’ouest de la région. Il s’agit d’une zone secrète accessible seulement quand vous aurez résolu le Cas de Hantise Reflets trompeurs. Vous ressortez au nord du manoir où un coffre vous donne la possibilité de récupérer la décoction Prudente provision.

