Tous les Elites – Banishers: Ghosts of New Eden

Vous trouverez ci-dessous le guide pour localisation les 13 Elites présents dans le monde ouvert gigantesque de Banishers: Ghosts of New Eden. La répartition de notre guide se fait par région, avec des captures de cartes précises pour tous les trouver. Suivez les orbes volantes pour les repérer de loin.

A noter qu’il vous faudra interagir avec les amoncellements d’os pour les marquer sur la carte et effectuer un rituel de Manifestation forcée pour invoquer la créature ou les créatures à combattre. Des combats souvent très relevés et qui nécessiteront pas mal de skill par moment. Vous obtenez plusieurs récompenses dont à chaque fois une Gemme d’Elite parfaite pour améliorer votre équipement. A noter que ces Gemmes peuvent également être achetés auprès de la Sorcière du Marais pour 1000 pierres de sorcière (obtenues dans les coffres bleus ou en vendant des ressources spectrales aux sorcières).

Les Bois Sombres

Elite 1 : Le Trappeur Vindicatif se trouve derrière une cabane au nord-est des Bois Sombres.

Elite 2 : Pour trouver le Déserteur abattu, rendez-vous cette fois-ci au nord-ouest des Bois Sombres, près d’un lac.

Elite 3 : Le Chasseur obstiné quant à lui se trouve tout au sud-est de la zone, près de la limite avec Les Herses.

Marais Bourbeux

Elite 1 : L’Officier Poignardé se trouve à l’ouest de la zone et peut-être rencontré lors de l’évacuation du brouillard entourant le Fort des Marais Bourbeux durant la quête principale Vieilles connaissances.

Elite 2 : Le Poète Désespéré se trouve lui au nord-est des Marais près de la zone de jonction entre Les Herses et Mont Pleasant. En fait, vous pouvez le trouver en prenant à gauche au pont cassé en choisissant les quêtes principales menant au Mont Pleasant (Chasse aux Sorcières et Encre noire).

Mont Pleasant

Elite 1 : Cet Elite se situe avant de prendre le premier téléphérique en arrivant dans la zone, au sud du Mont Pleasant.

Elite 2 : Ce nouvel Elite se trouve près de l’entrée de la mine au nord-est du Fort Jericho.

Elite 3 : Il s’agit d’un Elite infini, c’est à dire que vous affronterez des vagues successives d’ennemis de plus en plus puissants pour gagner de belles récompenses à chaque fois. Le défi est relevé d’où l’icône rouge sur la carte. L’occasion de gagner le Trophée Travail à la chaine🏆 si vous battez la vague de l’intensité 10 dans une de ces zones rouges. Celui-ci se trouve à la sortie d’une grotte à l’extrémité sud-est de la région.

Elite 4 : En arrivant au manoir des Bligh au nord-ouest de la zone, allez tout de suite à droite après la clôture pour trouver cet Elite.

Elite 5 : Il s’agit là-aussi d’un Elite infini. Vous le trouverez au sud-est du manoir des Bligh, à l’ouest de la région.

Les Herses

Elite 1 : Ce premier Elite de la région se trouve dans une impasse au nord-ouest de la zone.

Elite 2 : Vous trouverez cet Elite à côté de l’épave du bateau échoué au nord des Herses.

Elite 3 : Dans une impasse en contrebas du moulin au sud-ouest de la région.

