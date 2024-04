Douleur et rancœur- Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Au lancement de cette quête liant les deux arcs parallèles du Hameau des Herses ou du Fort Jericho, vous êtes convoqué par un corbeau sur l’île de Siridean. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Une fois sur place grâce à un feu de camp, détruisez un premier lierre insidieux grâce à vos nouveaux pouvoirs. Pour cela, lancez un piège sur le coeur du lierre pour libérer les feux follets puis tirez avec l’arme de Red le plus vite possible sur ceux-ci pour détruire le lierre. Ressortez dans la clairière et détruisez le second lierre insidieux pour libérer un raccourci.

Puis, dirigez-vous vers le maison de la sorcière. La maison est vide, alors dirigez-vous vers le nord et franchissez les rochers pour déclencher une scène avec Chasseuse et Siridean mais également un combat de boss contre un ennemi qui vous a embêté un peu plus tôt, Aul’ Saul.

Combat contre Aul’ Saul

Ce combat ne possède pas de vraie difficulté si vous êtes suffisamment méthodique. Il vous faudra par exemple esquiver les attaques de corbeaux qui vous seront envoyés, et utiliser les pouvoirs d’Antea pour piéger votre ennemi et lui infliger de lourds dégâts en suivant grâce à Red. Evitez soigneusement les attaques émanant du sol et esquivez sur le côté quand il foncera en courant vers vous.

A la fin du combat, suivez la cinématique puis retournez à l’abri de l’île et reposez-vous. Il vous faudra à ce moment renouveler votre serment d’ascension ou de résurrection à Antea (ou le modifier à votre guise). Suite à cela, revenez au camp du pont brisé puis empruntez le seconde voie que vous n’avez pas encore faite, à savoir la quête Isolement pour les quêtes du Fort Jericho ou la quête Chasse aux sorcières pour le Hameau des Herses.

