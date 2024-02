Vieilles connaissances – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Rejoindre New Eden

Au commencement de la quête, vous devez suivre la seule route disponible jusqu’à atteindre une sorte de caverne ou grotte. Utilisez l’accroche du rebord pour vous suspendre à l’aide de la corde puis avancez en ligne droite jusqu’à atteindre les Marais Bourbeux. Vous quittez donc les Bois Sombres et donc les quêtes et collectibles s’y attardant (si vous souhaitez y retourner avant de poursuivre davantage, il vous faudra utiliser le prochain feu de camp).

En suivant la route pavée qui vous mène jusqu’à une petite clairière circulaire, vous tomberez à cet instant sur des spectres à abattre. Repérez le chemin bloqué puis la tour de guet plutôt à sud-ouest de la zone. Repérez une paroi rocheuse à grimper puis suivez la route jusqu’au pont-levis relevé. Tirez avec votre arme sur les liens qui le retiennent et rejoignez la tour de guet moussue. Contournez la tour par la droite et montez aux escaliers de celle-ci, la porte principale étant bloquée.

Grimpez jusqu’au toit de la tour et repérez la trou dans le plafond pour descendre d’un étage. Accédez à la salle adjacente et repérez l’ouverture dans le mur en cassant des objets vous permettant de viser le lien bloquant la porte principale. Descendez et rejoignez la porte. Une fois dans la tour, trouvez la Clef du paquetage du soldat Ashtone sur la table puis reposez-vous au feu de camp pour permettre à Antea d’obtenir la compétence « Explosion » permettant enfin d’ouvrir les passages barricadés plus solides.

Redescendez dans la zone de l’affrontement précédent et utilisez votre nouveau pouvoir sur la barricade pour atteindre les marécages. Continuez sur la route face à vous et repérez bien plus loin à l’est une barricade à exploser. Avant de quitter cette zone, vous pouvez accomplir plusieurs objectifs annexes ici comme un coffre verrouillé ou encore un Nid de spectres ou du Lierre insidieux (vous ne disposez pas encore du bon pouvoir pour ceci).

Trouver un moyen d’entrer dans le fort

Une fois prêts à pénétrer dans le brouillard vous attendant après la barricade, passez à Antea et traversez la route du champ de bataille en vous dirigeant tout droit vers le Fort que vous apercevez au loin. Ici, deux possibilités : continuer votre route, ou faire chemin inverse par le tronc d’arbre couché pour atteindre au fond de la zone la source du brouillard. Sur le chemin du retour vers le fort, interagissez avec l’amas de spectres grâce au rituel de Manifestation forcée pour révéler un Spectre Elite. l’Officier Poignardé.

Après l’avoir affronté (ou non), revenez vers le fort et repérez les planches sur la gauche de la porte principale afin de vous glisser à l’intérieur de celui-ci. Montez à l’échelle pour atteindre un nouveau feu de camp, celui du marais et prenez sur la table la Note et croquis de la cache du marais. Pour sortir d’ici, frappez les planches se trouvant sur une porte non loin et pénétrez dans le fort.

A ce moment, actionnez la manette du pont, tirez sur le lien le retenant pour qu’il s’ouvre puis avancez pour déclencher un combat. Après celui-ci, repérez dans la petite cabane de droite un coffre maudit qui vous donnera l’activité secondaire Libération d’esprit. Il vous faudra attendre la quête principale suivante pour comprendre quoi faire ici. En attendant, détruisez la barricade se trouvant face à vous pour atteindre une zone où Chercheuse se bât contre une entité spectrale surpuissante. Contournez la zone pour descendre et la retrouver mal en point.

Allumer les Chasse-esprits

Pour poursuivre cette mission, vous devrez chercher dans les environs 3 Chasse-esprits. Le fort en dispose de 6 au total, disséminés un peu partout et signalés sur votre ATH. Vous en trouverez notamment en direction du nord-ouest en grimpant une grande échelle et en allant au bout de la zone ou encore sur les toits d’un bâtiment au sud de cette même zone, tandis qu’aller en contrebas vers le nord-est pourrait vous aider en vous faisant d’ailleurs gagner la Clef du pillage du Colibri. Un peu plus au nord encore se trouve une zone à délivrer du brouillard, idem au sud du fort.

Pas mal de documents, coffres et autres récompenses sont à trouver dans la zone alors fouillez bien. Par contre, prenez garde aux spectres envoyés par l’entité Aul’ Saul à chaque fois que vous approcherez d’un Chasse-esprits. Evitez dans ce cas de rester dans la zone bleue au sol et surtout les corbeaux mystiques envoyés par l’entité. Une fois 3 torches allumées sur 6, vous pouvez retrouver Chercheuse en contrebas de la zone de combat précédente, en direction de l’est.

Suivez la cinématique et grimpez à bord de la barque de la jeune sorcière pour mettre fin à la quête et déclencher immédiatement la suivante, La Sorcière du marais.