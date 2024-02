La sorcière du marais – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Trouver Siridean

Suite à votre voyage en barque vous permettant d’en apprendre bien plus (ou presque) sur Siridean et les environs, vous débarquez sur l’île de la sorcière. Avancez sur la seule route disponible pour parvenir à un feu de camp à allumer dans une caverne. Ressortez de l’autre côté et continuez tout droit jusqu’à atteindre la maison de la sorcière.

Suivez la longue cinématique pour récupérer la Clef d’Harmonie sur la table, un objet qui vous permettra de traverser le Vide sans trop d’encombre afin d’affaiblir le Cauchemar. Vous pouvez également récupérer l’amulette Equilibre dans le coffre à côté.

Pénétrer dans le Vide

Sortez de la maison pour rejoindre Chercheuse à l’extérieur et engagez la conversation. Pour la suite, il vous faudra rejoindre une grotte située au nord-est de la zone. Ramassez les ingrédients sur la chaise à côté si vous n’en avez pas assez et accomplissez un rituel de Voyage dans le Vide pour traverser la Brèche entre les deux mondes.

Une fois au coeur de la Brèche du Vide, avancez dans la zone jusqu’à atteindre ce qui est appelé l’affliction. Notre conseil ici, évitez es attaques directes des ennemis mais courez surtout en direction des trois totems de la zone car une fois détruits complètement, l’affliction sera affaiblie et vous pourrez ainsi éliminer tous les ennemis plus facilement.

A la fin de cette séquence, réalisez de nouveau un rituel de Voyage dans le Vide pour quitter la Brèche et revenir à l’est de l’île de la sorcière. Avancez dans e tunnel et récupérez plus loin le fusil Balle Vive dans le coffre avant de vous rendre au campement du Pont brisé présent un peu plus loin sur la route. Au sein de la cahute, récupérez le collectionnable « L’incarné et l’Invisible » par terre puis reposez-vous.

ATTENTION : le choix suivant aura un impact sur le déroulement de votre aventure. En effet, vous débloquerez des quêtes principales différentes selon la décision prise.

Deux possibilités s’offrent à vous à cet instant :

Vous rendre au Hameau des Herses au sud, en suivant la quête Chasse aux sorcières

au sud, en suivant la quête Vous rendre au Fort Jericho au nord, en suivant la quête Isolement

Une fois, votre choix effectué, prenez la direction voulue. Bien que les quêtes ne se déclenchent pas tout de suite et nécessitent de marcher encore un peu, nous avons choisi de vous présenter les détails de ces interludes dans les quêtes dédiées pour plus de clarté. Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.