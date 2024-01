Le palindrome, passion française

Il faut croire que le rapprochement de l’éditeur avec DON’T NOD pour la sortie de Banishers: Ghosts of New Eden a donné des idées aux patrons de Focus, qui ont eux aussi décidé d’avoir recours à un palindrome pour nommer leur entreprise. Dès la prochaine année fiscale, si le nom est approuvé par les actionnaires via un vote qui se déroulera le 28 février, il ne faudra donc plus dire Focus Entertainment, mais PulluP Entertainement.

Un changement motivé par une nouvelle organisation au sein de l’entreprise, qui vient de nommer Geoffroy Sardin, un vétéran de chez Ubisoft, en tant que directeur adjoint. Le nom de Focus Entertainment ne disparait pas totalement pour autant puisqu’il sera désormais réservé à la partie éditoriale de l’entreprise, qui devient Focus Entertainment Publishing.

La division réservée à l’édition de jeux indépendant reste sous le giron de Dotemu et de Cyrille Imbert, tandis que la division des studios propriétaires est à part et regroupe Deck13, Streumon, Twelve Tenths, Leikir Studio, Blackmill, Dovetail et Carpool Studio.