Le cœur a ses raisons (Cas de hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Sacrifier Peau-Dure lors de la quête La Bête et avoir terminé les quêtes du Hameau des Herses (Chasse aux sorcières et Encre noire).

Examiner les maisons

Rendez-vous dans la boutique de Sincere Parris à l’ouest du village pour découvrir qu’il a malheureusement perdu la vie. Jane le remplace à la boutique. Après la conversation, quittez la boutique et discutez avec le fantôme de Sincere qui vous attend devant la maison de Jane juste en face. Dans la maison, regardez les documents sur la table, ceux sur le lit et enfin sur la bibliothèque. Faites chemin inverse et retournez chez Parris pour tenter d’ouvrir le coffre près de la cheminée.

Comme ceci est impossible, revenez près de l’entrée et visez en direction de l’attache cachée dans le mur du fond de la pièce pour faire tomber une clé de l’autre côté du muret. Ouvrez ainsi le coffre et examinez chaque registre. Avant de quitter la zone, allez parler à Sincere dehors puis mettez le cap vers la zone nord-est des bois (abri pour vous téléporter).

Trouver la tour de garde de Jane

Depuis l’abri, avancez en direction de l’est, passez le lierre insidieux du pont relevé, et une fois la tour en vue, détruisez l’arbre couché pour l’atteindre. Une fois sur place, allez jeter un œil à la caisse de munitions collée à la tour puis montez l’échelle pour trouver en haut un amas d’anneaux ensanglantés ainsi qu’une carte. Tout ceci en poche, quittez les lieux et revenez à l’abri pour vous téléporter au Camp du vieux Marais dans les Marais Bourbeux (lieu de votre rencontre avec Aul’ Saul ou encore Chercheuse).

Suivre les Colibris

Une fois là-bas, descendez dans la cour centrale du fort et éliminez des spectres qui apparaissent. Repérez un peu plus loin un chariot portant un colibri blanc dessus et grimpez sur la corniche située juste à sa gauche. Longez le bâtiment de gauche puis remontez la pente au nord-ouest pour tomber sur un lierre insidieux à détruire. Le coeur se trouve dans la cabane sur votre gauche et les différents feux follets sont à l’étage de la cabane derrière ou sur le mur.

Une fois ceci fait, grimpez à la paroi et éliminez des spectres protégeant le camp des Colibris. Examinez la charrette sur la gauche pour trouver un document puis montez vers le nord et trouver une lettre près d’un feu de camp éteint. Retournez-vous et grimpez sur la charrette menant à l’étage du dessus et rejoignez la tour adjacente. Descendez dans la tour et lisez le journal de Sincere pour faire la lumière sur les événements.

Confronter Jane et Sincere

Vous pouvez désormais retourner au Camp des chasseurs et plus particulièrement un petit cimetière en allant vers le nord. Une fois que vous l’avez interrogé, revenez près de Jane et confrontez les deux pour prendre votre décision finale.

Vous pouvez Blâmer Jane : Contribue à la résurrection d’Antea.

: Contribue à la résurrection d’Antea. Mais vous pouvez aussi choisir d’ Élever le fantôme de Sincere : Contribue à l’ascension d’Antea.

: Contribue à l’ascension d’Antea. Ou tout simplement de Bannir le fantôme de Sincere : Contribue à l’ascension d’Antea.

