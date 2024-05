Saints et Pêcheurs (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Compléter les quêtes du Hameau des Herses et donc le Cas de Hantise obligatoire Un coeur meurtri

Trouver la « grotte sacrée »

En partant du puits central du Hameau des Herses ,dirigez-vous vers le sud-ouest pour trouver la maison de Hugh Batcheler et montez à l’étage. Après la conversation avec ce dernier, téléportez-vous à l’abri du moulin depuis votre abri du Hameau. Une fois sur place, vous allez devoir redescendre près de la plage et emprunter la route menant vers l’ouest. Après un combat contre des spectres, montez sur la cornique (un abri vous attend tout droit) mais prenez à droite et suivez la pente et le chemin jusqu’à l’entrée d’une grotte.

Trouver Marcy Batcheler

Une fois sur place, prenez possession d’Antea pour lire les indications écrites sur le mur puis prenez le chemin de droite. Progressez jusqu’à trouver un petit campement désert. Interagissez avec les éléments indiqués à l’écran qui reprenez votre route en direction du nord. Le passage suivant du côté est vous mènera à une passerelle bloquée par un lierre insidieux.

Pour le défaire, détruisez les planches à droite et longez la paroi pour accéder à une autre galerie. Descendez au niveau inférieur et détruisez la barrière de gauche pour avoir accès au coeur du lierre insidieux. Avant de tirer sur les feux follets, remontez dans la galerie précédente et rejoignez la paroi longée. Visez le coeur depuis ce point et tirez immédiatement sur le feu follet d’en face puis rejoignez l’ouverture de droite (celle vous permettant de descendre) et tirez d’ici sur les deux feux follets que vous voyez pour ouvrir le lierre et ainsi descendre et progresser.

Poursuivez votre route en direction du nord-est, passez dans l’ouverture murale et montez la pente présente ici pour trouver un point de saut pour Antea. Après le bond spatial, continuez vers l’ouest et descendez sur le ponton plus loin pour trouver un écho et le couteau de Marcy. Grâce à cet objet, vous pouvez pratiquer le rituel de Chant d’écoute pour en apprendre davantage.

Continuez ensuite par le nord-ouest pour au final trouver le corps de Marcy. Utilisez le corps pour pratiquer un rituel de Manifestation forcée et parlez au fantôme. Suivez ensuite Marcy dans la grotte et descendez pour rejoindre Hugh qui vous attend. L’heure est venue de faire le choix final de ce Cas de hantise.

Vous pouvez décider de Blâmer Hugh pour ce qu’il a fait : cela contribuera à la résurrection d’Antea.

pour ce qu’il a fait : cela contribuera à la résurrection d’Antea. Mais vous pouvez aussi choisir de Bannir ou d’Elever le fantôme de Marcy : cela contribuera à l’ascension d’Antea.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.