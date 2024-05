A noter qu’il n’y a pas de Fléaux dans la zone des Marais Bourbeux. Les 10 Fléaux du jeu se concentrent donc dans les Bois Sombres, les Herses et Mont Pleasant. Suivez notre guide pour tous les trouver et récolter à chaque fois une Accrétion de Fléau, capitale pour augmenter à un niveau très élevé votre équipement, tout en ajoutant automatiquement +1 à tous vos attributs (Force, Dextérité etc.). Ces zones de combat sont identifiables grâce aux orbes blanches tourbillonnantes au-dessus d’elles. Pour les faire apparaître, il vous faudra réaliser un rituel d’Invocation de Fléau.

Les Bois Sombres

Fléau 1 : Il s’agit d’un Fléau infini avec une intensité de combat augmentée à chaque nouvelle tentative réussie. Vous le trouverez dans une zone secrète cachée derrière un mur destructible au nord-est des Bois Sombres. Une zone que vous visitez lors du Cas de hantise Pinces et Marteau.

Fléau 2 : Au nord-est des Bois Sombres, tout près de la Tour de garde de Jane du Cas de Hantise Le coeur a ses raisons.

Fléau 3 : Il s’agit là aussi d’un Fléau infini. Il se cache près de l’abri de Jacob découvert dans Les Chasseurs affamés à l’ouest de la zone, et sera disponible après destruction d’un lierre insidieux.

Fléau 4 : La Furie Délaissée se trouve tout au sud-ouest de la région, à l’est de l’abri Paillasse de Red. Accessible seulement après la quête La Bête.

Les Herses

Fléau 1 : Ce Fléau se trouve au milieu des champs au nord du Hameau des Herses.

Fléau 2 : Vous trouverez ce Fléau dans une impasse au coin nord-est de la zone.

Fléau 3 : Le dernier Fléau des Herses se situe à l’extrémité nord-ouest de la région.

Mont Pleasant

Fléau 1 : Le premier Fléau du Mont Pleasant est situé au bord d’une rivière au nord-est du manoir des Bligh, à l’ouest de la région.

Fléau 2 : L’ultime Fléau du jeu se trouve au coin sud-ouest de la zone du Mont Pleasant, tout près de l’abri Vieille route commerciale. Vous rencontrez ce Fléau lors du Cas de Hantise Confiscation.

