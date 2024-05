Confiscation (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Sacrifier Pennington pendant la quête Une lueur dans les ténèbres

Note : Ce Cas de Hantise dispose d’une variante intitulée Désaccords commerciaux, qui apparaît si vous avez choisi d’épargner Pennington. Dans ce cas, les rôles s’inverseront entre Nathaniel et Bathsheba sans grand changement narratif.

Dirigez-vous vers le sud dans le Fort Jericho pour trouver un panneau de magasin vandalisé. Entrez dans la boutique pour parler à un certain Nathaniel. Après votre discussion, montez l’escalier derrière vous et fouillez la chambre. Commencez par le livre sur la table puis retirez la toile spectrale recouvrant un coffre tout près de la porte de la chambre.

Suite à vos découvertes, descendez au sous-sol et entrez dans la chambre de Bathsheba et regardez le livre de comptes avant d’écouter l’écho caché derrière les caisses à casser dans le coin de la chambre. Une fois tout ceci fait, quittez la boutique et le Fort et dirigez-vous en direction du sud-ouest jusqu’à trouver un chariot laissé à l’abandon. Suivez alors les traces de roues sur les chemins en suivant les indications d’Antea, traversez une grotte et ressortez de l’autre côté.

Avancez jusqu’au lierre insidieux. Grimpez dans les hauteurs pour ouvrir le coeur et visez les deux feux follets du même endroit. Traversez le rondin pour trouver le dernier de l’autre côté et redescendez pour poursuivre. Au bout d’un moment, Antea vous indiquera une zone dans laquelle vous aurez remarqué des traces de sang provenant d’un combat récent contre des loups. Révélez l’écho de ces traces de sang via un rituel de Chant d’écoute puis affrontez immédiatement les loups qui se présentent à vous.

A la suite du combat, entrez dans la tanière et allez récupérer la clé derrière les stalagmites au fond de la grotte. Sortez de la tanière en direction du Fort Jericho grâce à l’abri tout près puis une fois là bas, rejoignez la mine que vous avez déjà visitée dans la quête principale en prenant l’ascenseur se trouvant derrière le bureau de Pennington (veillez à prendre le gros ascenseur de gauche pour retourner aux fourneaux de la mine).

Ici, éliminez quelques spectres puis rejoignez l’est où vous attend Antea. Prenez ensuite la direction d’une galerie au sud-est pour trouver la cachette de Bathsheba qui manigançait des choses pas très louables. Regardez les documents sur la tables puis rejoignez la salle suivante où vous attendent des spectres. Puis, ouvrez le coffre dans le renfoncement au sud avant de revenir sur vos pas et de lire le dernier document sur une table dans la salle précédente.

A partir de là, il vous faudra quitter la mine par le même chemin pour tomber nez à nez avec le fantôme de Bathsheba. Rendez-vous aussi à la boutique pour retrouver Nathaniel et le fantôme de Bathsheba. L’heure de prendre votre décision concernant ce Cas de Hantise a sonné.

Blâmer Nathaniel : contribue à la résurrection d’Antea.

: contribue à la résurrection d’Antea. Bannir ou Elever le fantôme de Bathsheba : contribue à l’ascension d’Antea.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.