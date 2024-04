Pinces et marteau (Cas de hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Condition d’accès : Se reposer au feu de camp de votre abri du Camp des chasseurs durant la quête Ceux des bois

A votre réveil, descendez en direction de l’est pour déclencher le Cas de hantise. Entrez dans la cour à droite de la maison du forgeron pour déclencher une cinématique vous présentant Nellie Heayton et demandez-lui où est son mari, Fortune.

Vous allez devoir examiner deux zones tout près : l’intérieur de la maison et la forge à l’extérieur sur le côté. Commencez par entrer dans maison et accomplissez le rituel de Chant d’écoute près du lit. Puis, sortez de la maison et inspectez les clous sur la terrasse et les tables de travail. Ceci fait, révélez l’écho se situant près de la forge.

A la suite de cela, prenez le contrôle d’Antea et révélez les traces de pas en direction de l’est. Suivez ces traces de pas en direction du nord-est jusqu’à atteindre le Bosquet Ardent puis suivez la route vers l’est jusqu’à ce que vous entendiez des cris. Portez secours au forgeron agressé par des loups puis discutez avec Fortune avant d’entrer dans la cabane.

Une fois à l’intérieur, prenez les outils posés sur la table en révélant leur écho et tapez dans la planche du fond pour débloquer une porte et pouvoir rejoindre l’arrière de la maison. Utilisez à nouveau les pouvoirs d’Antea pour suivre une nouvelle piste au sol et suivez-la en direction du nord-ouest avant de vous détourner vers l’est jusqu’à atteindre une carrière.

Faites demi-tour et prenez à droite pour escalader une paroi se trouvant sur votre droite (vers l’ouest). Tournez à gauche une fois en haut et allez en direction du nord pour trouver un pont de saut pour Antea.

Continuez tout droit, traversez la passerelle et rejoignez la base de la carrière pour trouver un groupe de spectres. Une fois tout le monde à terre, examinez le marteau sur le sol et effectuez sur celui-ci un rituel de Manifestation forcée pour comprendre qu’il s’agit du vrai mari de Nellie, Fortune, et que l’homme rencontré plus tôt n’est pas celui que vous croyez.

Suivez ensuite le petit chemin en direction du sud-est, escaladez la paroi tout près et trouvez l’abri de la haute caverne pour rejoindre celui du camp des chasseurs pour retrouver Nellie, l’imposteur du nom de Arther Carty et le fantôme de Fortune. Voici l’heure d’effectuer votre choix. Attention, car bien que cela ne soit pas directement mentionné pour la prise en compte de votre choix, celui-ci aura un impact sur le prix des articles vendus par Nellie au sein du Camp des chasseurs.

Blâmer Nellie : La boutique sera reprie par Arther avec une augmentation des prix. Contribue à la résurrection d’Antea.

: La boutique sera reprie par Arther avec une augmentation des prix. Contribue à la résurrection d’Antea. Blâmer Arther : Les prix des articles vendus par Nellie augmenteront. Contribue à la résurrection d’Antea.

: Les prix des articles vendus par Nellie augmenteront. Contribue à la résurrection d’Antea. Bannir le fantôme de Fortune : Diminution des prix des articles vendus par Nellie. Contribue à l’ascension d’Antea.

: Diminution des prix des articles vendus par Nellie. Contribue à l’ascension d’Antea. Elever le fantôme de Fortune : Augmentation des prix des articles vendus par Nellie. Contribue à l’ascension d’Antea

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.