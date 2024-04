Isolement – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Dès que vous avez pris à gauche du Pont Brisé, vous partez en direction de la quête Isolement qui se déclenchera un peu plus tard. Sur la route, vous pourrez croiser une nouvelle zone de brouillard à effacer ainsi qu’un Spectre Elite, le Poète désespéré. Cette zone se trouve sur la gauche du chemin principal. Si vous allez à droite, traversez le gouffre à l’aide du Bond d’Antea et trouvez une zone avec des Spectres et un chariot endommagé puis grimpez à la paroi rocheuse pour avancer tout droit vers une caverne, le lieu de commencement de cette prochaine quête.

Rejoindre les montagnes

Une fois aux prémices de cette grotte, avancez jusqu’à l’ascenseur et interagissez avec. Pour le débloquer, vous allez devoir détruire trois attaches. Tirez sur la première attache qui se situe juste au-dessus de la cage d’ascenseur. Puis, montez sur la plateforme tout près, avancez sur la passerelle et grimpez d’un étage pour repérer un point de saut avec Antea.

A ce niveau là, détruisez la barricade située sur votre gauche et avancez jusqu’à tomber dans une impasse et trouver un nouveau point de saut grâce à Antea. Avancez jusqu’aux débris situés plus loin pour repérer la seconde attache à détruire grâce à votre fusil. Redescendez ensuite en utilisant la passerelle et trouver la dernière attache sur la droite. Retournez enfin au rez-de-chaussée et utilisez l’ascenseur désormais libéré. A la fin de votre montée, ouvrez le coffre juste à côté pour récupérer le bracelet Rivière sauvage, puis sortez de la grotte.

Bienvenue au Mont Pleasant et ses plaines escarpées et enneigées. Avancez jusqu’à atteindre une plaine recouverte d’un brouillard très épais vers le nord. Prenez à gauche et repérez une torche enflammez accompagnée d’une fissure murale. Entrez-y pour trouver la source du brouillard et détruisez-la. Attention, cela déclenche un combat.

Rejoindre Fort Jericho

Faites demi-tour et ressortez de la faille pour tomber sur un Moissonneur à l’esprit obscurci, qu’il vous faudra éliminer pour obtenir une décoction liqueur essentielle. Poursuivez votre progression en direction de l’est et escaladez la paroi pour poursuivre jusqu’à atteindre un téléphérique. Utilisez ce dernier pour accéder à la prochaine portion de montagne et continuez votre route jusqu’au Fort Jericho vers le nord-ouest après le pont et la faille murale. Devant le Fort, éliminez les spectres qui vous envahissent puis discutez avec un certain Andrew au portail.

Rejoindre l’Avant-poste

Pour pouvoir entrer, vous allez devoir les aider à trouver la source des spectres qui les hantent depuis longtemps ainsi que trouver une trace de leurs compagnons disparus. Pour cela, prenez la direction du nord-est en suivant le long chemin. Tout au bout, entrez dans la mine et éliminez les ennemis qui s’offrent à vous.

Puis, regardez vers l’ouest en hauteur et tirez sur l’attache pour provoquer un éboulement du tunnel et en fermer l’accès. En sortant de la mine, poursuivez vers le sud (le téléphérique sur votre gauche n’est pour l’heure pas utilisable) et un peu plus loin, poursuivez le chemin vers l’est puis le nord après avoir grimpé à la paroi pour atteindre un avant-poste. Derrière vous vers l’est se trouve l’entrée d’une nouvelle mine.

Trouver le Survivant

Ici, vous y rencontrerez le fantôme de Sebastian qu’il vous faudra suivre au sein d’une galerie souterraine. Là bas, avancez et détruisez les rochers avant de monter sur la plateforme du fond et parvenir dans une large zone où des spectres vous attendent. Détruisez-les et allez parler à Helen pour faire le point sur le situation. A la suite de cette conversation, ouvrez la voie grâce à la destruction du tunnel situé à l’ouest puis suivez Helen jusqu’au téléphérique désormais accessible pour redescendre dans la vallée.

Suivez-la jusqu’au Fort Jericho qui vous ouvre désormais ses portes. Rendez-vous dans le bureau de Pennington situé au nord du Fort et engagez la conversation. En sortant, allez vous reposer au feu de camp de votre nouveau campement situé un peu plus loin au sud. Faites vous réveiller par Helen pour terminer la quête et enclencher la suivante, Une lueur dans les ténèbres.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.