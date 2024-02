Tous les Trophées / Succès – Banishers: Ghosts of New Eden

Après avoir proposé Jusant et Harmony: The Fall of Reverie notamment l’an passé, Don’t Nod nous délivre pour ce mois de février son tout nouveau Action-RPG narratif, Banishers: Ghosts of New Eden. La liste des trophées est désormais disponible, nous vous dévoilons tout ce qu’il vous faut accomplir pour obtenir le trophée Platine/1000 G.