Une lueur dans les ténèbres – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Trouver l’entrée des mines

En sortant de votre campement de Fort Jericho, prenez la route de la montagne (vers l’est) et utilisez le téléphérique précédent pour rejoindre l’entrée de la mine dans laquelle vous avez retrouvé Helen. Mais n’entrez pas dedans et poursuivez à la place le chemin sur la gauche (vers le nord) par delà les cascades. Après la seconde, vous rencontrez une marque pour faire apparaître un Elite.

Descendez d’un étage à proximité et détruisez les planches situées sur la droite pour passer à travers une brèche rocheuse et ressortir de l’autre côté. Utilisez Antea pour vous propulser de l’autre côté du précipice grâce au point de saut puis entrez dans la galerie située un peu plus loin, en faisant exploser le mur, pour discuter avec le fantôme de Sebastian avant d’emprunter l’ascenseur qui vous attend.

Trouver la source de la colère des spectres

Arrivé tout en bas, tirez sur les caisses en face de vous et sautez de l’autre côté du trou. Continuez en descendant d’un étage pour rejoindre Antea et Sebastian et poursuivez tous ensemble. Un peu plus loin, faites exploser le mur destructible grâce à Antea et éliminez les spectres qui vous accueillent dans la salle suivante. Partez ensuite en direction du nord-ouest et descendez jusqu’à atteindre les anciens fourneaux de la mine. Approchez-vous du chaudron et écoutez l’écho des anciens mineurs puis allez tenter d’activer l’ascenseur situé au nord de la pièce.

A cet instant, un spectre détruira la barricade derrière vous. Eliminez tous les ennemis qui se présentent en prenant garde de ne pas être touché par les pics émanant du sol et infligez des attaques lourdes ou à distance pour contrer la parade des spectres supérieurs. Une fois tout le monde à terre, empruntez le passage alors libéré et suivez les mines jusqu’à atteindre une plus large zone menant à diverses salles.

Ici, vous trouverez un feu de camp et un coffre perdu vous donnant le fusil Ventre noir. Mais plus au nord-est, prenez le chemin après la barricade à franchir pour éliminer de nouveaux spectres et continuez pour parvenir plus loin dans la cavité centrale de la mine.

Trouver l’entité se cachant dans la mine

Descendez près d’une chaîne métallique et prenez le contrôle d’Antea pour apercevoir un maillon rouge, il s’agit d’un maillon faible qu’il vous faudra détruire avec l’arme de Red. Une fois ceci fait, éliminez quelques ennemis qui se présentent, dont notamment un Glouton alpha, un type d’ennemi très agile, rapide et dévastateur. Utilisez les pouvoirs d’Antea pour mettre à terre la créature puis foncez avec Red et son attaque lourde pour triompher.

Une fois ceci fait, rejoignez le mur côté nord-est et examinez la marque. A noter que vous trouverez un écho non loin de là sur votre droite. Tirez sur le maillon au bout d’un petit chemin du côté ouest/nord-ouest puis montez sur la gauche. Détruisez les planches contre la maison, avancez et levez les yeux pour trouver un mur destructible grâce à Antea. Juste derrière se trouve un maillon à détruire.

Revenez près de la marque et repérez un wagonnet à pousser. Juste derrière les chaines à proximité, un nouveau maillon peut être détruit. Puis, faites avancer le wagonnet jusqu’à la plaque qui peut tourner, puis activez justement le levier tout proche pour le faire tourner. Continuez de le pousser jusqu’à pour atteindre la plateforme en hauteur. Utilisez les pouvoirs d’Antea pour effacer la toile spectrale retenant le mécanisme puis redescendez et allez ouvrir la porte du fond désormais accessible.

Dans la pièce suivante, poussez le wagonnet sur la plaque tournante et faites-le tourner. Poussez-le jusqu’à atteindre une corniche au-dessus et grimpez à l’étage. Prenez à gauche après la cavité et faites tomber la corde vous permettant de redescendre. En bas, refaites repartir le wagonnet d’où il vient et continuiez de la pousser jusqu’à l’ascenseur au fond du tunnel. Utilisez ensuite la corde pour remonter et allez de l’autre côté pour activer l’ascenseur et faire monter le wagonnet. Poussez-le enfin jusqu’au prochain pont.

Là, descendez d’un étage et tirez sur l’attache située sous le pont pour le faire descendre. Passez ensuite le précipice avec le wagonnet, révélez l’écho tout près et allez au bout des rails pour pouvoir grimper sur le wagonnet et atteindre la corniche située plus loin à droite. Avancez dans le tunnel et une fois de l’autre côté, tirez sur un nouveau maillon vous permettant de rejoindre le camp des rebelles.

Eliminez les ennemis qui se présentent, révélez l’écho au rez-de-chaussée puis grimpez à l’étage pour examiner le document indiqué sur la table avant de redescendre confronter Sebastian qui fuit précipitamment après votre conversation. Après l’avoir poursuivi, descendez pour retrouver la salle centrale de la mine. Dirigez-vous désormais vers le nord-est et avancez dans les nouveaux tunnels accessibles jusqu’à trouver un nouveau groupe de chaines après avoir détruit un mur avec Antea.

Regardez en contrebas vers le nord-est pour trouver un maillon à détruire puis poursuivez sur votre route jusqu’au point de saut. Une fois de l’autre côté, passez par l’ouverture et sautez en direction du sud-est avant de descendre les escaliers jusqu’au prochain pont (à noter qu’un Autel de l’Invisible se trouve derrière un mur avant de descendre les escaliers). Là, partez sur la droite et cassez les rochers grâce aux pouvoirs d’Antea et atteindre un maillon en contrebas de votre position. Revenez sur vos pas et traversez le pont alors libéré pour découvrir plus loin le corps de Sebastian et de nombreuses révélations.

Poursuivez votre route par la galerie souterraine sur votre droite et tirez sur le maillon que vous pouvez apercevoir dans le précipice devant vous pour libérer le passage. Dans la salle qui suit, éliminez les spectres qui vous accueillent et utilisez l’ascenseur pour descendre et tirer sur une chaîne permettant de libérer un tunnel plus loin. Continuez d’avancer jusqu’à trouver un feu de camp. Reposez-vous avant d’aller révéler un écho situé sur une chaîne au sud-est et un autre au nord de la pièce. Continuez en direction du nord et suivez le seul chemin disponible pour tomber sur l’infâmie qui occupe ces lieux, la Marionnettiste.

Combat contre la Marionnettiste

Le combat contre la Marionnettiste sera composé de trois phases distinctes :

Lors de la première phase, vous devrez attendre la révélation de plusieurs maillons fragiles de la créature. Pour cela, dès que les chaînes s’éclairent en bleu, utilisez Antea pour repérer le maillon en question et tirez dessus avec l’arme de Red dès qu’ils deviennent rouge. Répétez l’opération plusieurs fois puis quand vous y êtes invité, bannissez une première fois la créature. Un petit conseil, ne vous approchez pas trop près tant que la créature n’est pas à terre.

Dès lors, vous devrez œuvrer dans la pénombre en direction de multiples chambres où pourrait être enfermée Antea. Normalement, après plusieurs échecs et affrontements avec des spectres, vous retrouverez l’élue de votre coeur et pourrez poursuivre le combat selon les mêmes modalités pour ces phases 2 et 3. Attention aux zones où des pierres tomberont du plafond, ainsi qu’aux attaques de la marionnettiste sortant du sol et de ses acolytes.

Dès que vous aurez banni la Marionnettiste trois fois et détruit au total 10 médaillons faibles, le combat s’achève, vous permettant de souffler un petit peu.

Confronter Pennington

Libérés de la créature qui hantait les grottes et détenteurs des Entraves de Déborah, avancez et escaladez la paroi. En haut, utilisez l’ascenseur pour remonter vers la surface. Là bas, passez dans la brèche à côté et avancez pour vous retrouver comme par magie derrière le bureau de Pennington, que vous allez devoir confronter lors d’un nouveau Cas de hantise obligatoire.

Si vous choisissez d’ Épargner Pennington : l’homme pourra rester le dirigeant du Fort Jericho et Helen sera jetée en prison. Vous agissez ainsi en faveur de l’ascension d’Antea.

: l’homme pourra rester le dirigeant du Fort Jericho et Helen sera jetée en prison. Vous agissez ainsi en faveur de l’ascension d’Antea. Si vous décidez de Sacrifier Pennington : Helen remplacera Pennington en tant que dirigeant du Fort et vous permettrez d’avancer en direction de la résurrection d’Antea.

Quel que soit votre choix, vous êtes désormais libre d’aller vous reposer au sein de l’abri du fort pour terminer la quête et débloquer un nouveau pouvoir (Piège ou Fusion en fonction de votre ordre de résolution des quêtes).

Si vous n’avez pas encore réalisé les quêtes du Hameau des Herses, vous devrez le faire avant de poursuivre, ainsi que réaliser la quête qui lie ces deux chemins, Douleur et rancœur. Si vous avez déjà fait ces quêtes, vous partirez en direction de l’île de Siridean pour la quête Le chemin de l’amour. Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.