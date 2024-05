Colère bouillante (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Condition d’accès : Blâmer le gouverneur Haskell durant la quête Encre Noire

Note : Ce Cas de Hantise dispose d’une variante intitulée Germes de la discorde, qui apparaît si vous avez choisi d’épargner le gouverneur Haskell. Dans ce cas, les rôles s’inverseront entre Perry et Lucy sans grand changement narratif.

Pour déclencher ce Cas de Hantise, allez visiter les champs situés au nord-ouest du Hameau des Herses pour trouver un certain Perry Cottell en train de travailler. Celui-ci vous indique un problème avec feu la brasseuse de bière du Hameau, Lucy Barrow et vous indique de rendre visite à son moulin plus au nord pour chercher des informations. Vous trouverez en chemin de nombreux spectres.

Une fois sur place, interagissez avec les divers éléments indiqués en bleu puis retirez la toile spectrale présente sur la boite sur la table pour découvrir une recette curieuse. Il va vous falloir désormais faire chemin inverse et rejoindre le hameau pour trouver et fouiller la boulangerie de Perry située juste à l’entrée à gauche du Hameau.

Une fois sur place, fouillez pour trouver les différents indices à explorer dans la chambre puis retirez la toile spectrale dans la boite dans la cuisine pour trouver une clé, celle de la brasserie de Lucy. Vous êtes interrompus par le fantôme de Lucy auquel il vous faudra parler avant de rejoindre la brasserie située à plus de 500m de là. Vous pouvez utiliser un feu de camp (celui de la Ferme abandonnée par exemple) pour vous rapprocher.

Une fois sur place, passez derrière le bâtiment de droite et cassez les planches au niveau de la fenêtre. Vous allez devoir ouvrir le coeur du lierre insidieux à éliminer, puis détruire le feu follet juste à côté avant de faire le tour de la maison et de détruire le feu follet sur le toit du bâtiment au moulin. Vous pouvez désormais entrer dans la bâtisse de droite et regarder le journal accessible au fond de la pièce.

Ecoutez l’écho provenant des bouteilles cassées dans la pièce puis ressortez et franchissez le ponton cassé menant au moulin. Une fois après avoir sauté, retournez-vous vers le sud et tirez sur l’attache pour cesser l’apport en eau et arrêter le moulin. Repassez de l’autre côté et grimpez sur les étagères devant la première bâtisse pour accéder à un point de saut vous menant à l’intérieur du second bâtiment.

Ici, montez à l’étage et entrez dans la pièce de droite. Examinez les ingrédients utilisés par Lucy puis réalisez un rituel de Chant d’écoute pour apprendre la vérité. Descendez ensuite au rez-de-chaussée pour retrouver Lucy et Perry et prendre enfin votre décision pour ce Cas de Hantise.

Vous pouvez Blâmer Perry : contribue à la résurrection d’Antea.

: contribue à la résurrection d’Antea. Mais vous pouvez aussi Bannir ou Élever le fantôme de Lucy : contribue à l’ascension d’Antea.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.