Reflets trompeurs (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Condition d’accès : Compléter la quête principale Une lueur dans les ténèbres

Pour déclencher ce Cas de Hantise, vous allez devoir vous rendre très loin à l’ouest depuis le Fort Jericho pour trouver entouré d’une magnifique clôture le domaine des Bligh. Ici, suivez les pleurs d’un fantôme pour trouver John, veuf depuis peu. Après la conversation, entrez dans sa cabane juste à côté et regardez les documents sur la table pour obtenir la clé des domestiques. Regardez les traces de pas à côté du lit et ressortez pour aller parler à John.

Vous allez devoir maintenant aller fouiller la grange située juste en face de la maison pour révéler un écho grâce à un rituel de Chant d’écoute. Avant de partir, lisez la lettre présente sur la table puis suivez la piste spectrale jusqu’à trouver un petit tunnel sur votre droite.

A la sortie du tunnel, prenez à gauche en sortant pour trouver au bout de la falaise au sud-est un banc où vous pourrez déclencher un écho à écouter. Puis, prenez à droite, descendez un peu et tournez tout de suite à gauche. Détruisez les rochers que vous trouverez au bout. Avancez pour trouver en contrebas un lierre insidieux à ouvrir. De ce point, visez sur les feux follets en face et vous puis faites demi-tour pour revenir de là où vous venez et trouver un dernier feu follet à détruire pour ouvrir le lierre.

Redescendez là où vous avez ouvert le lierre pour descendre tout en bas et trouver l’entrée où est morte Abigail grâce à un écho présent. Remontez en suivant le chemin et reprenez le tunnel. Vous pouvez partir en direction du manoir des Bligh où vous serez interrompus par la fantôme d’Abigail.

Combattez des spectres sur la route puis contournez le manoir par la gauche pour trouver une porte que vous ouvrez grâce à votre clé. Une fois dedans, vous allez devoir trouver et détruire trois lierres insidieux à la suite.

Commencez par rejoindre l’escalier et monter d’un étage. Retournez-vous et ouvrez le coeur du lierre pour détruire les feux follets se trouvant non loin de là dont un tout en haut du bâtiment. Puis redescendez et allez dans la cuisine située au nord-est pour ouvrir le coeur et détruire le seul feu follet s’y trouvant ainsi qu’un deuxième en haut des escaliers. Enfin, revenez dans le couloir d’où vous êtes entrés dans le manoir pour ouvrir le dernier coeur et trouver les deux feux follets au bout du couloir et juste sur la droite du coeur.

Suite à cela, remontez à l’étage et empruntez le couloir en direction du sud-est tout en haut des escaliers. Prenez à droite pour trouver au fond une chambre dans laquelle vous trouverez la clé des maîtres puis quittez cette pièce. Allez ensuite dans la chambre située au nord-est et accomplissez un rituel de Chant d’écoute sur une boite posée au sol pour en apprendre plus sur ce qu’il se passe ici.

Après la discussion avec le fantôme d’Abigail, sortez de la chambre et entrez dans celle juste en face au sol défoncé (vous pouvez au passage écouter un écho le long de la balustrade des escaliers). Descendez en contrebas et éliminez plusieurs spectres récalcitrants. Vous allez devoir détruire un nouveau lierre insidieux avec des feux follets non loin.

En sortant de cette pièce piégée, revenez à l’étage et trouvez la chambre où se trouvent John et le fantôme d’Abigail au nord-est. Il est grand temps de prendre votre décision concernant ce Cas de Hantise.

Vous pouvez choisir de Blâmer John : cela contribue à la résurrection d’Antea.

: cela contribue à la résurrection d’Antea. Mais vous pouvez aussi choisir d’Elever ou de Bannir le fantôme d’Abigail : contribue à l’ascension d’Antea.

