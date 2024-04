Chasse aux sorcières – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Rejoindre les Herses

Depuis le camp du pont brisé, dirigez-vers vers le sud pour trouver une grotte au bout d’un chemin. La quête se déclenche officiellement à votre entrée dans la grotte. Continuez à avancer, escaladez la paroi, brisez les rochers et avancez jusqu’à trouver un ascenseur. Tournez le mécanisme pour le faire descendre, éliminez les spectres qui se présenteront. Puis, avancez et montez pour suivre le sentier et atteindre un campement suite à deux vagues d’ennemis.

Celui-ci étant rempli de Chasse-fantômes, vous allez devoir en détruire certains pour progresser. Détruisez le premier tout près du feu de camp, puis regardez près des rochers vers le sud et détruisez-en un deuxième permettant le retour d’Antea. Détruisez les rochers et reprenez la route.

Vous arrivez aux abords d’un petit amas de maisons. Là, des ennemis vous attendent. Antea ne peut vous aider. Si vous souhaitez qu’elle le puisse, contournez la maison par la droite et détruisez le Chasse-fantôme dans la maison. Sinon, pour poursuivre votre quête, passez sous les troncs situés au sud-ouest. Poursuivre par delà les chemins et vallées en direction du Hameau des Herses situé à l’ouest, sautez par-dessus un tronc et continuez jusqu’à atteindre un pont relevé.

Descendez sur la berge de droite pour atteindre une attache que vous pouvez viser avec votre fusil. Rejoignez ensuite le bord gauche du pont et collez-vous à la paroi pour atteindre une seconde attache à détruire. Le pont étant désormais accessible, entrez dans le Hameau des herses et rejoignez le point le plus haut du village, l’église, pour retrouver un certain FaireFax Haskell.

Après la cinématique, sortez de l’église et descendez le chemin en direction de l’ouest pour rencontrer Lamentation « Lammy » Haskell, avant d’entrer dans votre abri juste à côté. Là-bas, détruisez le Chasse-fantômes qui vous bloque et allumez le feu de camp pour vous reposer. Pour poursuivre votre quête, vous devez interroger divers habitants du village mais nous vous conseillons de vous diriger en bas du village, juste à l’ouest du puits central (maison éclairée par une lanterne) pour y trouver le cordonnier, un certain Caleb Wattson. Ceci aura pour effet de déclencher le Cas de Hantise « Un cœur meurtri » obligatoire pour progresser dans la quête principale.

Cas de Hantise : Un coeur meurtri

Pour réaliser ce Cas de hantise obligatoire, vous allez devoir commencer par fouiller la maison de Caleb. Commencez par regarder les chaussures placées près de l’entrée puis allez dans la pièce du fond. Récupérez la clé sur le meuble de droite et regardez aux alentours pour trouver une lettre. Passez ensuite dans la cour arrière et examinez le tas d’os dans le coffre ouvert juste à droite ainsi que les vêtements au sol plus loin.

Revenez ensuite voir Caleb pour l’interroger sur vos découvertes, puis quittez le Hameau des Herses pour partir en direction du Champ du repos, un cimetière situé à l’ouest de votre position. Passez à travers la faille et escaladez la paroi au nord-est. Suivez le seul chemin disponible puis escaladez la paroi pour parvenir au cimetière.

Sur place, fouillez le cimetière pour trouver les tombes de Ruth et Alexander Wattson. Pour cela, dirigez-vous d’abord ver l’ouest pour trouver la tombe de Ruth et descendez en contrebas pour trouver un leurre côté nord avant de trouver un cercueil ouvert au sud, qui se trouve être celui d’Alexander. Puis, remontez et poursuivez la route en vous dirigeant vers le côté nord-ouest. Dans cette zone, évitez les torches allumées pour ne pas déclencher l’arrivée de nouveaux spectres et montez la colline en direction de l’est pour tomber sur un lieu de rituel en contrebas.

Descendez par la droite et approchez-vous du corps pour déclencher un combat contre un Moissonneur désespéré. Pour le combattre, rien de bien différent de d’habitude, mais soyez patient et évitez ses attaques venant du sol, le combat pourra être assez long. Puis, une fois le combat terminé, examinez le squelette près du lieu du rituel et retirez les toiles spectrales du parchemin se trouvant derrière vous près de caisses.

Vous disposez désormais de tout ce qu’il vous faut pour accomplir le rituel de Chant d’Écoute vous permettant de révéler un écho. Suite à cela et grâce à vos révélations, allez confronter Caleb ou du moins son frère jumeau, Alexander qui hante son corps, au Hameau des Herses en passant par le sud-ouest et le pont jusqu’alors baissé. Enfin, quittez la maison et dirigez-vous vers le sud/sud-est pour trouver la maison incendiée du couple Wattson.

Vous ne pouvez y pénétrer directement, pour ce faire vous devrez passer par le bâtiment se trouvant en contrebas de la maison (côté sud). Une fois dans celle-ci, avancez par la faille de droite puis avancez pour détruire un Chasse-fantôme caché dans le coin de la bicoque. Revenez sur vos pas et passez dans l’ouverture pour détruire une palissade grâce aux pouvoirs d’Antea.

Continuez et escaladez la paroi pour atteindre l’arrière de la maison incendiée. Une fois sur place, poussez la charrette pour atteindre l’étage supérieur de la maison. Descendez les escaliers puis passez par les poutres situées face à vous. Inspectez le tas de cendres au sol et trouvez le coeur calciné de Ruth.

Sortez de la maison par la gauche pour tomber sur Alexander. Même si l’homme veut vous empêcher de parler à Ruth, accomplissez le rituel de Manifestation Forcée pour vous entretenir directement avec son fantôme. Suite à cela, vous voilà prêts à faire le choix final de ce Cas de Hantise, qui sera de soit Élever Alexander (participant à l’ascension d’Antea), soit de Bannir Alexander (participant à l’ascension d’Antea), soit de Blâmer Caleb (participant à l’ascension d’Antea). Quel que soit votre choix, le Cas de hantise s’achève, vous permettant de revenir sur votre quête principale, à la recherche du gouverneur Haskell.

Pour le retrouver, rendez-vous dans le grand bâtiment situé à l’est. Une fois la conversation achevée et la clé du portail dans votre poche, vous connaissez votre objectif : une maison abandonnée où son fils, Lammy, trainait souvent.

Trouver Lammy

Partez en direction de l’ouest et ouvrez le portail à l’aide de la clé remise par Haskell. Avancez vers la maison en friche et éliminez le spectre. Repérez le petit auvent à gauche puis entre dans la maison par la faille murale. Une fois dedans, trouvez la clé du coffre posée sur les caisses puis regardez les différents éléments à votre disposition sur les bureaux. Ouvrez enfin le coffre de Lammy au fond de la pièce pour mettre à jour la quête et récupérer la Note de Lammy.

Quittez la maison par la porte et prenez la route en direction de l’ouest vers le cimetière et poursuivez vers l’ouest jusqu’aux panneaux indiquant « Old Mill » à gauche, il s’agit bien du Vieux moulin ici. Longez la côte, éliminez les spectres en gardant le cap de l’ouest et escaladez une paroi pour finalement parvenir proche du moulin. Ici vous attendra un combat un peu plus ardu jusqu’à vous laisser atteindre un jeu de camp tout près du moulin.

Avant d’entrer dans le moulin, contournez-le par la gauche et tirez sur le Chasse-Fantômes pour le détruire. Puis détruisez la barricade avec les pouvoirs d’Antea et pénétrez dans le bâtiment. Une fois dedans, levez les yeux pour trouver une attache à détruire en hauteur. Montez les escaliers et grimpez au second étage. Franchissez la porte menant à l’extérieur et regardez tous les documents que vous trouverez à l’étage supérieur. Puis, poussez la commode sous l’ouverture murale pour grimper et vous hisser à l’extérieur.

Tout en haut, récupérez l’amulette d’Akelarre dans le coffre situé tout en haut puis regardez les différents éléments à votre disposition. Récupérez la manivelle pour l’ascenseur du moulin et détruisez le lierre insidieux et ses deux feux follets pour pouvoir l’utiliser et faire monter l’ascenseur à votre niveau avant d’emprunter celui-ci.

Une fois dans les profondeurs du moulin, avancez pour tomber sur une affliction. Descendez grâce aux ascenseurs puis combattez les spectres de l’affliction. N’oubliez pas que pour y arriver, vous devez d’abord détruire tous les piliers qui fournissent son pouvoir. Après le combat, interagissez avec les cadavres d’animaux qui jonchent la zone puis accomplissez un rituel de Voyage dans le Vide pour traverser la Brèche et terminer la quête qui enchaîne automatiquement avec la suivante, Encre noire.