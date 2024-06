Attrapeurs d’Âmes (Les Herses) – Banishers Ghosts of New Eden

Eparpillés un peu partout dans le comté de New Eden, les Attrapeurs d’Âmes sont une partie des collectibles à trouver dans Banishers: Ghosts of New Eden. En effet, le jeu en dispose de plus de 120 mais seuls 50 sont nécessaires pour obtenir le Trophée Attrapez-les Tous🏆. Voici la localisation des 31 Attrapeurs d’Âmes du Hameau des Herses, l’une des deux zones parallèles de la seconde moitié du jeu.