Secret médical (Cas de hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Avoir obtenu la compétence « Explosion » durant la quête Vieilles connaissances

En allant en direction du nord-est, vous passerez à travers une fissure et tomberez sur Evelynne Fitcher. Après votre conversation, continuez vers le nord pour apercevoir ses affaires dans un ravin. Au croisement plus loin, choisissez plutôt à droite (la voie de gauche étant réservée au Cas de Hantise Petites fortunes) et utilisez la capacité « Explosion » d’Antea pour détruire les mur et continuer jusqu’au croisement suivant.

Trouver un moyen d’accéder au sac

Partez en direction du sud-est et descendez en contrebas pour trouver le journal un peu plus loin. Poursuivez vos recherches en descendant dans la zone indiquée juste à côté pour être attaqué par des spectres. Après le combat, récupérez la sacoche d’Evelynne à terre puis sortez d’ici en empruntant la paroi située de l’autre côté de cette crevasse et rejoignez le Camp des chasseurs.

La maison d’Evelynne se trouve au milieu du village, en allant vers l’est. La jeune femme vous attendre devant pour engager la conversation. Entrez ensuite dans la maison et récupérez la clé de la cabane posée sur le meuble à côté de la porte d’entrée. Prenez le contrôle d’Antea pour révéler des zones d’étude comme la fenêtre puis l’écho présent non loin de là.

Faites ensuite le tour de la maison et examinez le livre lancé par la fenêtre. Entrez ensuite dans le cabanon du fond grâce à la clé récupérée et interagissez avec le portait dépeint pour pouvoir accomplir un rituel de Manifestation forcée et ainsi faire la rencontre du fantôme d’un certain Gaufrey Rawlings.

Sauver Evelynne

Le fantôme devenu agressif, vous allez devoir le suivre à travers les bois pour rejoindre une maison au sud du Camp des chasseurs, une maison que vous avez déjà rencontrée lors de votre arrivée en ces lieux. Sur place, vous devrez vous battre contre plusieurs spectres. Une fois tout le monde à terre, entrez dans la cabane pour enfin prendre votre décision concernant ce Cas de Hantise.

Soit vous décidez de Blâmer Evelyne : vous contribuerez à la résurrection d’Antea.

: vous contribuerez à la résurrection d’Antea. Soit vous choisissez d’Elever ou de Bannir le fantôme de Gaufrey : vous contribuerez à l’ascension d’Antea.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.