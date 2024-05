Passions secrètes (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Condition d’accès : Avoir terminé la quête principale Encre Noire

Pour déclencher ce Cas de Hantise, vous allez devoir vous rendre au nord-ouest du Hameau des Herses et vous approcher d’un ravin rempli de brouillard. Rejoignez l’ouest pour trouver un moyen de descendre dans le brouillard et progressez grâce à Antea jusqu’à la source du brouillard. Vous faites ainsi la rencontre du fantôme de Lisabeth qui vous laissera quelques ennemis en guise de bienvenue.

Avancez ensuite vers le tronc d’arbre pour trouver un poème accroché dessus puis passez le tronc et continuez vers le nord-ouest. Avancez jusqu’à trouver un seau sur la berge du ruisseau puis accomplissez un rituel de Chant d’écoute.

Suivre le feu follet

Traversez par les rochers au nord-est puis écoutez l’écho au pied de l’arbre avant de vous faufiler dans la brèche murale à gauche. Continuez et montez à la paroi avant de monter d’un étage supplémentaire en allant tout droit. Là, allez à droite et passez le rondin pour trouver un nouveau document au sol à examiner. Descendez ensuite par la droite et poursuivez vers l’est.

Descendez vers la rivière pour trouver sur la droite du rondin un panier bloqué dans les rochers. Passez ensuite la rivière et examinez l’écho en provenance du poème sur la droite. Puis allez parler avec Lisabeth qui attend plus loin, ramassez le poème qu’elle laissera tomber puis prenez le contrôle d’Antea pour suivre les traces spectrales en direction du sud-est jusqu’à trouver une nouvelle zone remplie de brouillard. Continuez pour trouver la source du brouillard, la détruire et parler avec Lisabeth.

Fouiller l’atelier

Après la conversation, descendez en direction du sud pour vous approcher de la maison avec un écho sur la porte. Ecoutez bien les poèmes récités pour trouver l’ordre des indices à étudier. Faites le tour de la maison et examinez le linge sur le fil. Puis revenez devant la porte et examinez les sabots de bois devant la porte avant de partie en direction de la grange au nord-ouest et d’examiner la passoire posée au sol.

Ceci fait, vous pouvez revenir à la maison précédente et en fouiller l’intérieur. Retirez les traces spectrales jusqu’à ce que Red et Antea décident de partir en quête de la maison des O’Hara et sortez en suivant la direction du nord puis du sud-est. Sur place, discutez avec Moira pour prendre votre décision concernant ce Cas de Hantise.

Vous pouvez choisir de Blâmer Moira : contribue à la résurrection d’Antea.

: contribue à la résurrection d’Antea. Mais vous pouvez aussi Bannir ou Élever le fantôme de Lisabeth : contribue à l’ascension d’Antea.

