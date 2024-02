Rejoindre l’Eglise

A votre réveil, quittez l’école et prenez la direction du sud pour rejoindre l’Eglise dans les hauteurs de la ville, lieu où vous suspectez qu’Antea est partie seule après votre cauchemar de cette nuit. Passez la barrière et affrontez les spectres ainsi que le Vagabond Alpha qui s’opposent à vous.

Une fois sur place, suivez la cinématique puis affrontez le Cauchemar qui hante New Eden. De toute façon, ce sera peine perdue, mais il vous faut au moins vider la première barre de vie du fantôme. Pour cela, roulez sur le côté dès qu’il vous envoie des projectiles bleus, donnez des coups d’épées dès que possible et surtout utilisez votre jauge de bannissement dès qu’elle sera disponible. Pour la remplir, n’oubliez pas d’user des attaques chargées mais prenez garde à ses multiples clones qu’il déploiera le moment venu.

Quand il sera à terre, interagissez avec le Cauchemar. Après la longue cinématique au destin funeste, vous êtes plongé dans un profond sommeil et vous vous réveillez dans une grotte à côté d’une femme qui se dit s’appeler Chasseuse. Terminez la conversation pour clôturer la quête. Votre chemin retour vers New Eden sera maintenant semé d’embûche et commencera immédiatement avec la quête suivante, La fin de la Terre.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.