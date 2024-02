Toutes les fins – Banishers: Ghosts of New Eden

A noter que dans Banishers: Ghosts of New Eden, vos serments à Antea et vos choix suivant ces serments ont également des conséquences. Suivrez-vous votre promesse ou trahirez-vous votre chère et tendre ? Attention, cette section du guide contient bien évidemment des spoilers narratifs. Nous avons compilé et croisé diverses informations pour produire cet article, qui pourra tendre à s’affiner à l’avenir si d’autres fins sont découvertes.

Jusqu’à la fin du combat avec le Cauchemar et l’attribution de son identité, vous vivrez les mêmes cinématiques jusqu’à la disparition du dernier boss du jeu. La suite est liée à la fin choisie par le jeu en fonction de vos actes précédents, une fois que Deborah a quitté cette Terre.

Mauvaise fin

La mauvaise fin est pour ainsi dire… celle que vous aurez probablement au début. En effet, celle-ci réside en votre souhait de faire revenir Antea de par les limbes et vous demandera donc de tout faire en ce sens.

Cela inclut :

Les serments de Résurrection d’Antea

Le bannissement de chaque être vivant pour lequel vous aurez le choix

pour lequel vous aurez le choix Mais là où se trouve le piège réside en la quantité de Cas de hantise que vous résoudrez. Si vous n’en résolvez pas assez, vous n’obtiendrez que cette mauvaise fin.

Dans cette fin, après l’affrontement final, vous tenterez de redonner la vie à votre amour. Cependant, le Cauchemar reprendra la contrôle de son corps allongé et vous serez attaqué une ultime fois. Dans ce cas précis, vous obtiendrez une cinématique au ciel rougeâtre vous narrant le désespoir de la région… avant de vous réveiller dans la grotte des Bois Sombres en compagnie de Chasseuse. Mais pour quelle raison ? Il ne semble pas y avoir de trophée associé à cette mauvaise fin.

Vraie fin

Cette « vraie fin » si on peut la qualifier ainsi, vous permettra de vous présenter au Cauchemar lors du combat final avec pour objectif de simplement récupérer le corps de votre bien-aimée tout en lui permettra l’Ascension digne qu’elle mérite.

Pour parvenir à cette fin, vous devrez au préalable :

Accomplir les serments d’Ascension d’Antea

Permettre l’Ascension et en aucun cas le blâme des âmes errantes que vous croiserez

Durant cette fin, après le combat, vous pourrez donner à Antea l’Ascension pour laquelle vous vous serez battus jusqu’à la disparition définitive du Cauchemar. Son esprit s’évadera et vous emporterez le corps de votre bien-aimée avec vous. Vous obtiendrez aussi le Trophée Adieu, mon amour 🏆.

Bonne fin

Enfin, la bonne fin, si l’on peur la qualifier ainsi également, réside en la résolution de l’extinction du Cauchemar et la Résurrection d’Antea sans autre contrepartie que de vivre avec la culpabilité de vos actes.

Pour obtenir cette fin vous devrez :

Accomplir les serments de Résurrection d’Antea

Effectuer le bannissement de chaque être vivant rencontré dans les Cas de hantise

dans les Cas de hantise Et justement, accomplir suffisamment de Cas de hantise pour débloquer cette fin que dans la mauvaise fin

Vous repartez ainsi main dans la main et la cinématique finale vous donnera la suite de vos épopées après tout ce qu’il s’est passé. Vous obtiendrez aussi le Trophée La mort est un voyage 🏆.

